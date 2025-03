Dungile marinărești, din nou în tendințe

Dungile marinărești sărbătoresc un comeback pentru sezonul cald al lui 2025, redefinind modul în care le percepem. Designeri precum Dior, Marni, Proenza Schouler sau Prada au îmbrățișat acest motiv în colecțiile lor, surprinzând prin combinații inedite de culori, materiale și texturi. Dungile nu mai sunt astăzi doar asociate cu îmbrăcămintea de vară sau cu uniformele de vacanță, ele au devenit un simbol al versatilității și al rafinamentului.

De ce sunt dungile atât de populare, te ȋntrebi? Sunt pur și simplu extrem de versatile și măgulitoare și se potrivesc oricărui stil! Un pulover alb-negru cu dungi va fi ȋntotdeauna o alegere bună și poate fi purtat atât ȋn combinații lejere, cât și ȋn variante sofisticate. O cămașă ȋn dungi albastre și albe adaugă o notă maritimă ținutei tale, ȋn timp ce un hanorac cu dungi poate adauga o notă sportivă și cool.

Last but not least, dungile marinărești flatează orice siluetă! Cele înguste și verticale alungesc vizual, în timp ce modelele late reprezintă mai degrabă un statement. Indiferent dacă preferi look-urile clasice sau moderne, cu o cămașă sau un pulover ȋn dungi pur și simplu nu poți greși.

Poartă-le acum cu o atitudine curajoasă, indiferent dacă alegi să le porți pe rochii, pe pantaloni sau pe bluze. Atât dungile subțiri, cât și cele groase, sunt o alegere stylish. Totul depinde de textura materialului, ideal mătasea pentru ținute elegante, bumbacul sau inul pentru look-uri relaxate și casual.

Una dintre cele mai cool variante de a purta dungile mărinărești sezonul acesta este de a le amesteca cu alte imprimeuri. Ȋn loc să te limitezi la un singur print, poți crea, de exemplu, outfit-uri ȋndrăznețe, dar armonioase, amestecându-le cu modele florale sau geometrice. Ȋncearcă să combini un pantalon cu dungi verticale cu un sacou cu imprimeu floral, vei fi uimită!

Dar, dacă nu vrei să te îmbraci head-to-toe ȋn dungi, optează pentru accesorii care integrează acest motiv. Geanta cu dungi sau o pereche de pantofi cu acest print pot deveni elementele cheie ale unei ținute simple, aducându-i un plus de personalitate.

