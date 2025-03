Cele mai HOT imprimeuri ale sezonului și cum le poți purta

Deși minimalismul nu va ieși probabil niciodată din tendințe și este fără doar și poate oriunde și oricând o idee bună, parcă a venit vremea să ne mai ȋnveselim un pic garderobele. De aceeași părere par să fi fost și designerii care au propus ȋn colecțiilor lor nenumărate print-uri care nu pot trece neobservate. Pentru a afla care imprimeuri sunt cele mai hot acum, cum au fost reinterpretate și cum se poartă, ți-am pregtit o scurtă descriere a celor mai importante 6 dintre ele.

Dungile

De la extrem de fine la super late, dungile au dominat, în nenumărate variante, podiumurile de primăvară-vară. O singură regulă de styling rămâne crucială: cu cât dungile sunt mai fine, cu atât sunt mai ușor de alăturat. Rabanne a combinat dungi orizontale și verticale într-un ansamblu format din tricou, cămașă și jachetă, în timp ce Prada a reinterpretat mariniera clasică și a completat-o cu pantofi matchy cu dungi. Designerii s-au jucat și cu layering-ul cu acest imprimeu, Ralph Lauren optând pentru un look casual, iar Rabanne pentru suprapuneri cu tulle. Saint Laurent a conferit business look-ului anilor 80 un twist nonconformist alăturând o cămașă în dungi și o cravată cu buline.

Animale

Imprimeurile animale rămân o tendință importantă pentru sezonul cald. Modelele de leopard și ocelot sunt considerate deja un clasic, ele ȋmpodobind la Prada genți și paltoane. Alt imprimeu animal deosebit de prezent pe podiumuri a fost cel cu șarpe. Roberto Cavalli a optat pentru look-uri head-to-toe cu imprimeu de piton, în timp ce la Dries Van Noten s-au remarcat paltoane și accesorii elegante cu model de reptile. Brand-ul a demonstrat, de asemenea, că imprimeurile cu șarpe combinate cu modele florale mici pot crea un print mix extrem de interesant. Petele de căprioare au apărut și ele pe podiumuri, un imprimeu subtil care are potențialul de a deveni un nou favorit în sezoanele următoare.

Bulinele

Bulinele sărbătoresc sezonul acesta un comeback și au fost fost prezentate pe podiumuri atât ȋn variante ladylike, cât și interpretate ȋntr-o manieră modernă. La Moschino le poți admira pe o rochie de seară elegantă ȋn alb și negru, ȋn timp ce la Valentino au decorat un costum ȋntr-un ton cald de arămiu. Bulinele arată deosebit de interesant și în combinație cu look-uri casual moderne, ca de exemplu la Acne Studios cu blugi sculpturali. Iar dacă ești curajoasă, poți ȋndrăzni un pic mai mult, amestecând dimensiuni de buline diferite sau realizând un print mix cu imprimeuri florale cum a prezentat Carolina Herrera. Dar dacă look-urile head-to-toe sau piesele cu acest imprimeu ți se par prea mult, poți opta pentru accesorii subtile precum eșarfe, mănuși sau pantofi care vor conferi ținutei tale acel ceva de care are nevoie pentru a străluci.

Psihedelice

Imprimeurile retro cu modele psihedelice caracteristice anilor 1960 și 1970 sunt un must-have de sezon. Ȋn ceea ce le privește se aplică o singură regulă: more is more. Pentru a străluci cu adevărat modelele pot fi fără nicio problemă mari și vizibile, paltoanele și jachetele cu acest model (așa cum s-au remarcat pe podiumurile Miu Miu sau Valentino) fiind o alegere ideală și super stylish. Gucci, pe de altă parte, a demonstrat că imprimeurile de inspirație vintage arată extrem de bine ȋn ansambluri, completările cu accesorii cu același print fiind ȋntotdeauna o idee bună. Pentru cele mai curajoase și mai avansate ȋn ale combinării de imprimeuri, Versace reprezintă o inspirație demnă de luat ȋn seama, cu aceeași condiție ca ȋntotdeauna, repetarea ȋn print-uri a cel puțin unei culori.

Carourile

Chanel a reinterpretat look-urile feminine pentru primăvară-vară demonstrând cât de interesant, actual și fresh pot arăta carourile purtate din cap până ȋn picioare, de la jachetă, la sanda cu platformă. reinterpretează look-ul de doamnă și arată cât de interesante pot arăta carourile din cap până în picioare – de la jachetă la sandala cu platformă. Tommy Hilfiger, The Row și Bottega Veneta, pe de altă parte, s-au concentrat pe paltoanele în carouri ca piese centrale și le-au combinat cu elemente basic simple. Aceeași regulă se aplică și aici, ca la alte imprimeuri, diferitele modele de carouri fiind mai ușor de combinat ȋntre ele dacă dimensiunile sunt similare. Nu este absolut necesar să păstrez aceeași familie de culori, contrastul fiind elementul crucial așa cum au demonstrat Acne Studios și Miu Miu.

Florile

Chiar dacă nu reprezintă o noutate ȋn materie de imprimeuri, florile de toate mărimile au strălucit și pentru acest sezon pe podiumuri. Cele de dimensiuni mici pot fi combinate cu ușurință cu alte imprimeuri, pentru look-uri out of the box, atâta timp cât ambele au cel puțin o culoare ȋn comun. Imprimeurile florale mari arată ȋnsă cel mai bine singure, reprezentând ȋn sine un statement. Iar pentru un twist modern și fresh le poți purta cu pantofi sau sneakers, o rochie romantică arătând ȋntotdeauna cool ȋntr-o astfel de combinație. Versace a prezentat, de exemplu, o jachetă cu model floral albastru, asorată perfect cu o cămașă și o geantă ȋn aceleași nuanțe. Accesoriile reprezintă și ele ȋntotdeauna o altfernativă cu stil și aici ȋți recomand să arunci o privire asupra cizmelor Acnes Studios, genților de la Valentino sau eșarfelor Gucci.

Citește și:

Directorii de creație Lucie și Luke Meier părăsesc Jil Sander

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro