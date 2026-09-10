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Vivian Wilson, fiica transgender a lui Elon Musk, este protagonista noii campanii Desigual pentru toamna 2026. Intitulată „Born to Disobey”, reclama transmite un mesaj critic la adresa inteligenței artificiale și a roboticii, într-un moment în care tatăl modelului continuă să investească masiv în dezvoltarea noilor tehnologii.

Vivian Wilson apare în campania brand-ului spaniol alături de DESI84, un robot care întâmpină dificultăți în îndeplinirea unor sarcini aparent simple. Într-una dintre scene, acesta este folosit pe post de suport pentru o minge de golf, în alta este plimbat asemenea unui câine, iar atunci când i se cere să pronunțe numele Desigual, nu reușește să o facă. La finalul reclamei, robotul este surprins lovindu-se cu capul de un perete.

„Unele lucruri pur și simplu nu sunt făcute pentru a fi reparate”, spune Wilson în spotul publicitar.

Mesajul este continuat și de Desigual pe site-ul oficial al companiei. Brand-ul descrie „Born to Disobey” drept „un puls care se ridică deasupra mașinilor, născut din același spirit liber și rebel ca Desigual. Nu luptă împotriva sistemului. Refuză să îi aparțină”.

Vivian Wilson poartă în clipul video un tricou inscripționat cu mesajul „Born to Disobey”, dar prezintă și mai multe dintre piesele incluse în cea mai recentă colecție Desigual.

Deși numele lui Elon Musk nu apare în campanie, contextul face dificil de ignorat legătura cu tatăl său. Mesajul pare o ironie subtilă la adresa miliardarului, care a investit considerabil în dezvoltarea inteligenței artificiale prin Grok și este implicat în unele dintre cele mai cunoscute companii din domeniul tehnologiei, printre care Tesla, SpaceX și Starlink.

Campania vine într-un moment în care Elon Musk se află din nou în atenția publicului. Documentarul de patru ore „Musk”, regizat de Alex Gibney, a avut premiera mondială în cadrul Festivalului de Film de la Veneția și urmează să fie prezentat și la Festivalul Internațional de Film de la Toronto, continuându-și astfel parcursul în circuitul festivalurilor și al sezonului de premii din această toamnă, potrivit The Hollywood Reporter.

Relația dintre Vivian Wilson și tatăl său este tensionată de mai mulți ani. Ruptura însă a devenit publică în iunie 2022, când Vivian a depus cerere de schimbare a numelui și genului, aprobată în aceeași lună. În document, scria: „Nu mai locuiesc cu tatăl meu biologic și nici nu doresc să fiu în vreun fel legată de el”.

Elon Musk a reacționat atunci cu detașare, declarând pentru Financial Times: „Nu le poți câștiga pe toate”. Ulterior, CEO-ul Tesla a susținut că fiica sa a fost „ucisă de virusul woke”, în timp ce Wilson a răspuns ironic pe Threads, publicând un clip cu audio-ul: „Arăt destul de bine pentru o tipă moartă”.

Elon Musk, criticat de fiica sa Vivian

Anul trecut, Vivian Wilson, fiica transgender a lui Elon Musk, l-a criticat vehement pe tatăl său într-un interviu de 90 de minute, în care a dezvăluit ceea ce susține că sunt adevăratele sale opinii politice.

În cadrul unui interviu pe YouTube cu Hasan Piker, Wilson a afirmat că miliardarul nu a fost niciodată persoana cu vederi progresiste pe care a încercat să o portretizeze în trecut.

„Oamenii cred că e vina mea”, a spus Vivian Wilson, referindu-se la orientarea politică de extremă dreapta a CEO-ului Tesla. „Din păcate, nu pot să-mi asum meritul pentru asta”.

Gazda emisiunii, Hasan Piker, și-a amintit cum, la un moment dat, Elon Musk se prezenta ca un „erou liberal” preocupat de protejarea mediului prin promovarea vehiculelor electrice.

„[Elon Musk] nu a fost niciodată un erou liberal. Îl cunosc al naibii de bine, nu a fost niciodată de stânga. A fost doar o schemă de marketing”, a continuat ea, adăugând că Tesla și compania sa de energie regenerabilă sunt „o schemă Ponzi”.

Vivian Wilson a afirmat că tatăl său are convingeri de dreapta încă din 2016, deși nu crede că a fost vreodată cu adevărat progresist.

„Oamenii cred că trăim într-un roman și că tranziția mea este un moment tragic de caracterizare. Dar nu suntem într-un roman. Eu nu sunt motivul”, a declarat ea.

Wilson, care a apărut pe coperta revistei Teen Vogue, a spus că pandemia de COVID-19 a avut un impact major asupra convingerilor ideologice actuale ale lui Musk. Acesta s-a numărat printre vocile critice la adresa restricțiilor sanitare și a vaccinului.

„Una dintre ultimele interacțiuni pe care le-am avut vreodată a fost o ceartă despre purtarea măștii”, și-a amintit Vivian. „Mi-a trimis un GIF cu o oaie și mi-a spus: ‘Nu mai urma turma orbește (Stop being sheeple)’. A fost penibil”.

De asemenea, Vivian l-a criticat pe Musk și pentru presupusa utilizare a fertilizării in vitro selective în funcție de sex.

„Sexul care mi-a fost atribuit la naștere a fost o marfă care a fost cumpărată și plătită. Așa că, atunci când eram feminină în copilărie și apoi am ajuns să fiu transgender, practic contraziceam produsul care fusese vândut. Acea așteptare de masculinitate, împotriva căreia a trebuit să lupt toată viața, a fost o tranzacție monetară. O tranzacție monetară. O TRANZACȚIE MONETARĂ.”, a scris tânăra de 21 de ani pe Threads, în 2025.

Într-o postare ulterioară, Wilson a întrebat: „Cum naiba este asta legal?”.

De asemenea, Vivian Wilson, fiica lui Elon Musk, a declarat că este nevoită să se deghizeze în public din cauza conflictului cu miliardarul. Întrebată în ce constau aceste deghizări, Vivian Wilson a răspuns ironic: „Nu trebuie să știți metodele mele!”.

Vivian Wilson a spus că declarațiile ei sunt frecvent interpretate greșit și că primește comentarii jignitoare legate de corpul său.

„Mulți oameni au încercat să răstălmăcească lucrurile pe care le spun, dar mulți pot fi și foarte dubioși, mai ales în legătură cu corpul meu”.

Vivian Wilson a descris și experiențele neplăcute din mediul online:

„Foarte mulți oameni spun cele mai dezgustătoare și nebunești lucruri pe care mi le-ar face. Mă face să mă simt murdară. Nu le scrieți oamenilor pe internet toate felurile în care ați vrea să faceți sex cu ei”.

Foto: Getty Images

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