Denis Roabeș de la The Motans, dezvăluiri despre viața de tată. Ce regret are artistul

Denis Roabeș, solistul trupei The Motans, a vorbit deschis despre viața de familie și provocările pe care le întâmpină în rolul de tată.

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  de  ELLE.ro
Denis Roabeș de la The Motans, dezvăluiri despre viața de tată. Ce regret are artistul

Denis Roabeș, solistul trupei The Motans, traversează o perioadă în care se declară mulțumit atât de cariera sa, cât și de viața personală. Artistul, care este căsătorit cu Bianca și are doi copii, a vorbit despre schimbările de perspectivă aduse de paternitate, dar și despre motivele pentru care preferă să stea departe de lumina reflectoarelor atunci când nu se află pe scenă.

Denis Roabeș de la The Motans, sincer despre viața de părinte și carieră

Într-un interviu acordat recent, cântărețul a explicat că programul profesional încărcat îi lasă puțin timp pentru participarea la evenimente mondene. Cu toate acestea, Denis Roabeș susține că se află într-o etapă bună a vieții sale.

„Sunt foarte bine. Cu multă muncă, probabil de aia mă vedeți foarte rar la evenimente de genul ăsta. Dar sunt foarte bine, mă bucur că am fost invitat, că am reușit să ajung și sunt convins că o să primesc plăcere de la seara de azi”, a declarat Denis Roabeș pentru Spynews.ro.

Deși se bucură de popularitate, artistul nu consideră necesar să fie prezent constant în emisiuni sau la evenimente. Acesta preferă să păstreze legătura cu admiratorii săi prin intermediul muzicii și al celorlalte platforme de comunicare, fără să își impună apariții publice.

„Pentru că nu sunt curios. Sunt foarte bine cu mine. Am mai multe canale de comunicare cu publicul și cu fanii noștri, sunt ok. Dar asta nu înseamnă că nu vreau să fac. Uite, acum am avut oportunitatea… m-am folosit de acest moment, dar niciodată nu aș simți să fac forțat lucrul ăsta sau să trag de el. E foarte simplu”, a mai spus Denis.

În ceea ce privește cariera, Denis Roabeș mărturisește că nu mai este preocupat să obțină validarea celor din jur. Cu toate acestea, dorința de a crea muzică a rămas la fel de puternică, iar artistul nu intenționează să renunțe la activitatea sa.

„Simt că nu mai am… adică nu că nu mai am (n.r. nimic de demonstrat), dar nu mai vreau să-i demonstrez nimic nimănui. Sunt foarte fericit cu ce fac și cine sunt, dar consider că întotdeauna o să fie ceva de făcut. Iubesc muzica la nebunie și nu vreau să mă opresc din a o face”, mai declară artistul.

Ce spune solistul The Motans despre viața de tată

Dincolo de activitatea muzicală, familia ocupă un loc important în viața lui Denis Roabeș. Cântărețul are doi copii împreună cu soția sa, Bianca, iar recent a inclus-o pe fiica lor în videoclipul piesei „La Galop”. Deși se consideră împlinit, artistul admite că și-ar dori să petreacă mai mult timp alături de copii și să se implice mai mult în creșterea lor.

„Chiar sunt un om împlinit. Nu mă simt, sunt. Mulțumesc! Ca tată sunt fericit! Implicat… mi-aș dori să pot să fiu mai implicat. Adică sunt momente, dar sunt foarte fericit”, mai spune cântărețul.

Denis Roabeș, declarații rare despre viața lui personală

Denis Roabeș este rezervat când vine vorba despre viața lui personală și puține au fost ocaziile în care a vorbit despre relația lui. În podcast-ul „Vin de-o poveste”, găzduit de Radu Țibulcă, solistul de la The Motans a povestit cum s-a cunoscut cu Bianca Spermezan. Cei doi s-au văzut la un concert de-al său, iar ulterior au avut parte de o întâlnire atipică, dar totuși romantică, după cum a declarat artistul.

„Bianca este insula mea! Ne-am cunoscut la un concert, ea a venit la un concert de-al meu pe care l-am susținut la Cluj. După care, ne-am cunoscut la un concert la Dej și de acolo a început totul, a fost cea mai romantică întâlnire. După concert am zis să mai stăm de vorbă. Și ne-am dus la o benzinărie pentru că era unica chestie deschisă. Erau la benzinăria aia niște sticluțe mici de vodkă și i-am zis: „Bianca, dacă accepți ca asta să fie prima noastră întâlnire, eu pot să te servesc cu niște sticluțe de vodkă.” Mi s-a părut atât de stupid și atât de romantic în același timp. Genul ăla de romantism care e adevărat. Țin minte că aveam și niște căni de ceai.”

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Foto: Arhiva ELLE

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