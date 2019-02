8 trucuri zilnice pentru accelerarea metabolismului

Timpul de ardere al caloriilor în organism depinde de foarte multe lucruri. Unele persoane se nasc cu un metabolism rapid, însă, din fericire, există metode pe care le putem aplica și noi, cei mai puțin norocoși, pentru a accelera eliminarea grăsimilor:

Asigură-te că mănânci suficient

Este tentant să treci peste mese pentru a reduce din calorii, mai ales când încerci să slăbești, însă crearea unei astfel de obișnuințe poate avea un impact negativ asupra metabolismului. Când mănânci mai puțin decât ai nevoie (aproximativ 1200 de calorii pentru majoritatea femeilor), corpul încetinește procesul de ardere al caloriilor pentru a putea conserva combustibilul pe care îl are. Mănâncă în așa fel încât să nu-ți mai fie foame, iar alături de un program de exerciții fizice, o să observi schimbări semnificative.

Bea apă imediat după ce te trezești

Un studiu publicat în The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism arată că un pahar plin cu apă consumat imediat după ce te-ai trezit este un mod foarte bun de a-ți accelera metabolismul. În timpul somnului, procesul metabolic încetinește și te deshidratezi. Înainte să mănânci dimineața, asigură-te că faci o obișnuință din a consuma un pahar cu apă.

Bea cafea sau ceai

Cafeaua este una dintre cele mai eficiente băuturi pentru pierderea în greutate, pentru că accelerează metabolismul. Potrivit unui studiu publicat în The Journal Physiology & Behavior, persoanele care beau cafea ce conține cofeină au rata metabolismului mai mare cu 16% decât acelea care beau cafea decofeinizată.

Poți bea cafea chiar și înainte de antrenament, studiile spun că te vei bucura mai mult de exercițiile fizice, vei simți mai puțină durere și nu îți va fi foame în timpul zilei. Ceaiul verde, Kola Nut, Goji, Yerba Mate și Matcha sunt, de asemenea, foarte bune pentru accelerarea metabolismului. Cercetătorii cred că antioxidanții din ceai ajută organismul în acest sens.

Antrenează-te regulat

Cele mai bune antrenamente pentru pierderea în greutate și accelerarea metabolismului nu depind nici de cardio și nici de greutăți, ci de interval. Asigură-te că îți stabilești un program și te antrenezi constant.

Fă mișcare când ești la birou

Petrecem majoritatea zilei de lucru stând la birou, iar stilul sedentar nu este benefic organismului. Un studiu britanic a arătat că mișcarea la locul de muncă (plimbări scurte de câteva minute în fiecare oră) arde cu 50 de calorii mai mult per oră decât poziția de șezut.

Adaugă muștar alimentelor pe care le consumi

Cercetătorii de la England’s Oxford Polytechnic Institute au descoperit că o linguriță de muștar îți poate stimula metabolismul până la 25% pentru mai multe ore, chiar după ce ai mâncat.

Consumă alimente picante

Capsaicina se găsește în alimente precum sos picant, cayenne și chilli, și accelerează metabolismul. Nu uita, deci, să adaugi câțiva ardei iuți în gustările pe care le prepari..

Nu te mai stresa

Stresul poate încetini metabolismul organismului, potrivit cercetărilor publicate în Biological Psychiatry. Cercetătorii sunt de părere că gustările bogate în calorii pe care le consumăm atunci când suntem stresați, și toate grijile acumulate, nu fac altceva decât să ne adauge alte kilograme în plus.

