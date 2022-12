Acidul azelaic: ce trebuie să știi despre ingredientul care poate face minuni pentru tenul tău

Vitamina C, retinolul si acidul hialuronic au fost în 2020 printre cele căutate ingrediente din industria cosmetică. Lucru deloc surprinzător, având în vedere îmbunătățirile considerabile pe care le aduc tenului. Dar în timp ce noi dezvoltăm reale obsesii pentru acestea, am cam scăpat din vedere faptul că există o sumedenie de alte substanțe care merită să ajungă în rutina noastră. Iar unul dintre acestea este acidul azelaic.

Probabil că numele nu-ți spune nimic, dar ca să-i fac o scurtă prezentare, e un soi de hibrid între acidul salicilic și cel kojic. Nu din punct de vedere al provenienței sau a categoriei de acizi din care face parte (acidul azelaic este un acid dicarboxilic), ci prin prisma beneficiilor pe care le are asupra pielii. Practic, tratează acneea la fel de eficient ca acidul salicilic și îmbunătățește aspectul petelor hiperpigmentare, așa cum o face acidul kojic. Bref, un ingredient 2 în 1 sau chiar 4 în 1, dacă luăm în considerare toate problemele pe care le tratează. Dar, până a ajunge acolo, să lămurim de ce a ajuns în topul preferințelor medicilor dermatologi.

În primul rând, acidul azelaic este un acid natural ce provine din diverse cereale precum grâu, secară sau orz (dar poate fi obținut și în laborator). Fiindcă face parte din familia acizilor dicarboxilici, are proprietăți antibacteriene, antiinflamatoare, keratolitice și comedolitice. În termeni mai puțin științifici, asta înseamnă că exfoliază tenul, ajută la curățarea porilor, luptă împotriva bacteriilor care cauzează acneea, reduce inflamația (specifică atât acneei, cât și rozaceei) și reduce excesul de keratină produs de epidermă, ce se poate manifesta sub formă de veruci sau acnee.

În plus, inhibă tirozinaza, enzima responsabilă pentru producția de melanină, fiind astfel eficient atât în ameliorarea semnelor maro lăsate de acnee, cât și a petelor hiperpigmentare. Practic, acidul azelaic le face pe toate, de la tratarea acneei, a rozaceei și până la reducerea hiperpigmentării pielii. Dar partea cu adevărat bună este că, spre deosebire de alți acizi, este mult mai blând cu tenul, putând fi folosit chiar și de către persoanele care au o piele sensibilă, de femeile însărcinate sau de cele care alăptează.

În plus, un alt beneficiu major al acestuia îl reprezintă compatibilitatea cu alte ingrediente. Dacă ceilalți acizi impun scoaterea din rutina de îngrijire a altor produse asemănătoare, cel azelaic funcționează de minune cu alte substanțe destinate depigmentării, precum acidul kojic sau acidul lactic, dar și cu cele menite să trateze acneea. Îl poți folosi atât dimineața, cât și seara, singura regulă de care trebuie să ții cont fiind ordinea în care aplici produsele. În cazul în care alegi să-l folosești sub forma unui serum, aplică-l după acizii AHA sau BHA și înaintea unei creme hidratante sau cu factor de protecție. De asemenea, îl poți găsi și sub forma unui produs de curățare, a unei loțiuni sau a unui tratament.

Chiar dacă recenziile de pe Reddit sunt mai mult decât încurajatoare în ceea ce privește eficiența acidului azelaic (unul dintre utilizatori afirmând chiar că datorită acestuia a scăpat de acnee în 3 zile), trebuie să ai niște așteptări realiste. Acneea și hiperpigmentarea sunt unele dintre cele mai greu de tratat afecțiuni ale pielii, așa că, probabil, rezultate cu adevărat vizibile vei observa la cel puțin o lună de utilizare zilnică a acestuia. Potrivit unui studiu realizat în 2016, folosirea de două ori pe zi, timp de 12 săptămâni, a unui produs cu acid azelaic într-o concentrație de 20% reduce formele ușoare și moderate ale acneei cu 53%. Deci iată încă un motiv în plus (mai ales dacă tenul tău nu tolerează acidul salicilic) pentru care ar trebui să-i dai o șansă!

