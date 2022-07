Stranger Things, de la binge watching la maturizare

În mai a debutat, după o pauză de aproape trei ani, cel de-al patrulea sezon al Stranger Things, una dintre producțiile care a pus Netflix într-o poziție centrală pe scena divertismentului global și a cimentat conceptul cultural pe care îl numim acum binge watching. Show-ul creat de frații Duffer se întinde, în acest nou sezon, pe parcursul a 9 episoade – ultimele două, care ar trebui să conțină confruntarea finală cu răul, fiind așteptate pe 1 iulie.

Până atunci, nu mă îndoiesc că ai devorat deja primele șapte episoade, cele în care tinerii eroi tocilari și adorabili sunt deja adolescenți, încercând să gestioneze relații la distanță și episoade de bullying, și se luptă, ca de obicei, cu forțele răului, fie scurse în micul orășel Hawkins prin poarta întredeschisă către The Upside Down, fie reprezentate de temuții ruși care au pus dintotdeauna probleme oamenilor din localitate și, prin extensie, lumii întregi.

Timpul pare să se scurgă liniștit doar pentru o scurtă perioadă în Hawkins-ul care se resimte încă după bătălia de la mall-ul Starcourt – dar și aiurea, căci acum o parte dintre eroii noștri s-au mutat – până ce lucrurile se complică din nou. Revin, așadar, în prim plan interferențele dintre lumi, anunțate de aceiași spori plutitori care încarcă atmosfera și de aceleași licăriri ale luminii electrice, iar liniile pe care le urmează conflictul păstrează aceleași referințe, acum îmbogățite parcă, la producțiile emblematice ale epocii pe care o reflectă – acțiunea are loc în 1986 -, precum Fast Times at Ridgemont High, E.T. sau A Nightmare on Elm Street, de unde serialul l-a și împrumutat pe interpretul legendarului Freddy Krueger, Robert Englund, pentru un rol mic, dar semnificativ.

Cu doar două zile înainte de premiera primelor șapte episoade din noul sezon, am întâlnit-o pe Natalia Dyer, tânără actriță care o interpretează pe Nancy Wheeler, pentru o scurtă conversație intermediată de acum deja eternul Zoom, în care am fost curioasă să aflu mai multe despre ce s-a schimbat în Stranger Things, dar și în interiorul personajului ei, căci Nancy e acum mai mult decât sora mai mare sau partenera celui mai popular tip din liceu – a devenit o jurnalistă tenace, curioasă să afle adevărul și apoi să și acționeze pe baza lui.

Sezonul e, evident, mai mare, mai întunecat, personajele și firele narative sunt mai multe și mai complicate. „Se întâmplă foarte multe lucruri. Cred că acest sezon s-a simțit foarte diferit, în mod inerent, în parte din cauza pandemiei.”, spune Natalia zâmbind. „Am început să filmăm pentru câteva săptămâni la începutul lui 2020, iar apoi totul s-a închis pentru o vreme, inclusiv producția noastră. Am avut noroc să ne întoarcem în toamnă, în siguranță, ceea ce-a fost bine, dar în mod cert asta a schimbat felul în care se desfășoară o filmare, tot protocolul, erau diferite zone, bariere, așa ca fost provocator să lucrăm în acești noi parametri. Dar, din punctul de vedere al poveștii, a fost un sezon uriaș, cu o mulțime de întâmplări, probabil și cel mai epuizant timpul de vedere fizic, cel puțin pentru mine, până acum. Însă acest aspect a fost cel puțin distractiv.”

Distractiv este și ceea ce vede publicul, mai puțin, poate, confruntările cu și aparițiile lui Vecna, reprezentantul lui Mind Flayer, entitatea răuvoitoare care conduce Upside Down. „Ce-i diferit la eroul negativ din acest sezon este că el devine mai personal, este mai alunecos, mai invaziv în viețile acestea pe care toți încearcă să le facă cât mai normale. Pentru că toți își doresc un fel de normalitate, Nancy vrea să meargă la colegiu…”

Într-adevăr, în orășelul lovit de tragedie Vecna pare să se hrănească din traumele și fricile personajelor, ceea ce aduce o nouă profunzime seriei din punct de vedere psihologic, dar furnizează și răspunsuri pentru misterele din celelalte sezoane. „Acest sezon rezolvă unele din întrebările rămase deschise din sezoanele anterioare, sunt foarte multe întrebări despre cum și de ce se întâmplă. Chiar și pentru mine, îi tot întrebam pe frații Duffer despre mitologie și despre acest personaj negativ. Și, cu ajutorul lui, în acest sezon aflăm mult mai multe despre ceea ce se-ntâmplă de fapt, ceea ce poate să facă lucrurile mai puțin înspăimântătoare, în sensul că un rău pe care îl cunoști este un pic mai confortabil decât unul pe care nu-l cunoști. Dar o mulțime dintre lucrurile pe care le aflăm sunt înspăimântătoare.”

Dacă inițial Mind Flayer încercase să-ți facă intrarea în lumea noastră posedând mintea lui Will Byers, și a fost oprit de intervenția lui Eleven (personajul deja iconic al lui Millie Bobby Brown se îmbogățește substanțial în acest sezon, odată ce aflăm originea poveștii ei), acum el caută modalități noi de a se întoarce. Iar Nancy Wheeler, interpretată de Natalia, e neobosită în încercarea ei de a afla cum o face. „Îmi place cum au dezvoltat frații Duffer personajul lui Nancy de-a lungul anilor. Cred că tuturor ni s-a părut importantă integritatea deciziilor ei. Dar, când mă gândesc la ea, la cum am început în primul sezon, cred că întotdeauna a avut acest instinct de a spune ce este greșit și ce este în regulă, ce se întâmplă, în fiecare sezon avut parte de provocări din partea oamenilor din jur, oamenii de multe ori seamănă îndoială în mintea ei sau nu o ascultă. Dar, cu toate aceste provocări, a fost nevoită să devină ea însăși și să creadă în propria voce, să se creadă pe sine suficient de mult încât să își dea seama ce se întâmplă și cred că fiecare sezon devine un pic mai încrezătoare, mai sigură, se ocupă de lucruri, își asumă mai multe riscuri. Cred că în primul sezon Nancy nu ar fi făcut unele dintre lucrurile pe care le face acum. Și a învățat să facă asta.”, povestește acum Natalia.

Ajutor de nădejde acum îi este Robin, interpretată de Maya Hawke, fiica Umei Thruman și a lui Ethan Hawke, o alăturare improbabilă date fiind diferențele dintre cele două personaje. „Maya este încântătoare. E amuzant să lucrez cu ea și este foarte talentată. Iar Robin este un personaj unic.”, spune Natalia. „Chiar din sezonul anterior era o curiozitate legate de modul în care se vor înțelege aceste două femei, Robin și Nancy, fiecare inteligentă în felul ei. Ne întrebam cum vor interacționa, pentru că sunt personaje complet diferite, văd lumea diferit, gândesc diferit. De când am început să citim scenariile am fost foarte incitată să văd cum va funcționa această dinamică. Și a fost grozav, zilele în care au am filmat cu ea au rămas în amintirile mele drept foarte distractive.”

Interacțiunile dintre personaje sunt, dincolo de estetica sa savuroasă și amănunțit redată a vremii, punctele forte ale producției. Dustin și Steve, deja complici, Jonathan și noul său prieten, Argyle, Joyce Byers și excentricul Murray, alături de Nancy și Robin, sunt cei care aduc o notă necesară de amuzament în intriga horror. De aceea, spune Natalia, „cred că sezonul acesta a scuturat multe dintre așteptări, felul în care interacționau oamenii între ei, ne-am împins pe toți să explorăm caracteristici diferite ale personajelor noastre.”

În Hawkins poate fi 1986, dar amenințarea rusească de a face un rău iremediabil lumii, diviziunea societății pe tema influenței negative a jocurilor care îi pasionează pe adolescenți, teama colectivă de un cult satanic, toate obsesii din vremea Războiului Rece, par să rezoneze foarte bine cu vremurile pe care le trăim acum. „Orice paralelă cu ziua de astăzi este în mod clar o coincidență, scenariul a fost scris la o anumită perioadă, iar frații Duffer s-au inspirat foarte mult din filmele anilor 80 și din acele timpuri.”, spune Nancy cu convingere. „Dar cred că lucrurile au o natură istorică oarecum ciclică. Până la urmă, totuși, lumea pe care am construit-o în serial este entertainment și nu cred că ar trebui să intenționeze să reflecte sau să comenteze asupra evenimentelor curente.”

În momentul în care un PR îngrijorat de trecerea timpului începe să mă preseze să închei conversația, apuc să o mai întreb pe Natalia cum se simte trecerea către sezonul final al seriei care nu doar că a adus-o în atenția lumii, ci a devenit un adevărat fenomen. „Creierul meu evită să se gândească prea mult la faptul că ne îndreptăm către ultimul sezon. Am o senzație dulce-amăruie în legătură cu asta. Toți am știut că, în cele din urmă, povestea va trebui să ajungă la final, sperăm că la un final satisfăcător, dar acest grup de oameni, aceste personaje, această poveste înseamnă de fapt cea mai mare parte a tinereții mele. Pentru moment aleg să mă concentrez doar asupra faptului că mă simt foarte recunoscătoare, să simt cu adevărat asta. Dar cred că toți o să ne dorim să fim foarte atenți și să scoatem ce e mai bun din noi și din situație, să ne facem amintiri noi și să ne apreciem compania unii altora. Toate departamentele și distribuția ne bucurăm să lucram unii cu alții.”

Foto: Erik Carter, Netflix

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro