Tily Niculae, noi dezvăluiri despre divorțul de Dragoș Popescu, după 15 ani de căsnicie: "O separare nu este o tragedie..."

După aproape două decenii împreună, Tily Niculae și Dragoș Popescu și-au spus adio oficial. Cei doi au început relația acum aproape 20 de ani, iar în 2011 și-au unit destinele prin căsătorie. În timpul celor 15 ani de mariaj, au construit o familie frumoasă și au crescut doi copii, însă, recent, drumurile lor au luat direcții separate.

Tily Niculae, noi detalii despre divorț

Deși actrița menționase discret schimbări în viața sa conjugală în urmă cu câteva săptămâni, detaliile rămâneau neclare. Abia acum, Tily a confirmat divorțul, vorbind deschis despre procesul emoțional prin care a trecut.

În urmă cu doi ani, actrița recunoștea că diferența de vârstă de 10 ani dintre ea și Dragoș Popescu poate crea unele provocări, însă relația lor a rămas una bazată pe respect și sprijin reciproc. Chiar și după despărțire, ambii părinți intenționează să se implice activ în creșterea copiilor.

„Mare lucru nu prea s-a întâmplat, fiindcă eu consider că o separare nu este o tragedie. Mai ales când se încheie în lumină așa cum mi-am propus, să onorezi ceea ce ai trăit, dar să realizezi că trecutul nu mai face parte din prezent. Mulțumesc tare pentru gânduri! Sunt eu…cu luciditate, aceeași bucurie, dar mai ales direcție clară”, a declarat Tily Niculae pe rețelele de socializare.

Vestea a fost împărtășită fanilor într-o postare sinceră, în care actrița explică că decizia a venit în urma unei „reflecții profunde”, pe care nu o regretă. Tily și-a exprimat recunoștința față de părinții săi și socri, care i-au fost alături pe parcursul anilor de căsnicie.

Vedeta a confirmat separarea

Chiar dacă a vorbit rar despre viața de familie, Tily Niculae a mărturisit în mai multe rânduri că a încercat mereu să păstreze un echilibru între carieră și rolul de mamă și soție.

În declarația sa, actrița a ținut să își exprime recunoștința față de părinți, socri și fostul partener pentru cei 19 ani de viață trăiți împreună, subliniind că perioada petrecută alături de familia sa a fost una plină de experiențe valoroase.

„După o perioadă de reflecție matură și decizii luate cu responsabilitate, vă spun, într-un mod respectuos și demn, că am ales să pun punct căsniciei noastre cu mult timp în urmă.

Această etapă nu reprezintă doar încheierea unei uniuni, ci și un moment de reflecție profundă, în care privesc înapoi cu recunoștință, dar și cu luciditate, față de tot ceea ce am trăit și am construit împreună.

📌Le mulțumesc din suflet părinților mei și socrilor pentru încrederea și sprijinul oferit mie la o vârstă atât de fragedă — 18 ani. Ne-ați fost alături cu răbdare, grijă și speranță, iar ceea ce a urmat, a fost timp de 19 ani, un drum comun pe care l-am parcurs cu bune și cu greutăți.

Vă mulțumesc pentru implicarea voastră sinceră și pentru iubirea constantă din acești ani.

Îi mulțumesc și fostului meu soț pentru că, zi de zi, a ales să fim împreună și să clădim această familie.”, a scris Tily Niculae pe rețelele sociale.

