Tily Niculae, declarații neașteptate despre căsnicia cu soțul ei. Actrița și-a pus fanii pe gânduri: „Voi anunța la momentul potrivit”

Tily Niculae formează un cuplu alături de Dragoș Popescu. Cei doi s-au căsătorit în anul 2011 și au împreună doi copii, pe Sofia și pe Radu.

Tily Niculae, declarații neașteptate despre căsnicia cu soțul ei

Tily Niculae și-a pus pe gânduri fanii după cele mai recente declarații referitoare la căsnicia cu soțul ei. Actrița nu a explicat concret ce se întâmplă între ea și partenerul ei de viață, însă a precizat că există o serie de schimbări. Vedeta a spus că va oferi mai multe detalii la momentul potrivit.

„S-au schimbat niște lucruri, pe care le voi anunța la momentul potrivit, atunci când trebuie să le anunț. Deocamdată, în ceea ce privește dinamica noastră logistică și creșterea copiilor nu s-a schimbat absolut nimic”, a declarat Tily Niculae, la Știrile Antena Stars, citaty de spynews.ro.

Tily Niculae, dezvăluiri despre căsnicia cu Dragoș Popescu

În cadrul unui interviu acordat acum ceva timp, Tily Niculae a împărtășit detalii despre dificultățile pe care le întâmpină în viața lor de zi cu zi. Actrița a recunoscut că viața ei este plină de agitație, încercând să jongleze cu rolul de mamă, cu cariera profesională și cu spațiul personal.

Tily Niculae a oferit mai multe detalii despre căsnicia cu soțul ei, Dragoș Popescu. La vremea respectivă, actrița a descris relația lor ca fiind „un mix de de toate” și și-au asumat rolurile pe care le au. Deși nu este tot timpul ușor, actrița se declară o femeie foarte fericită.

„E un mix de de toate, pentru că așa îmi doresc eu să fie, dar la bază stă omul, deoarece asta este cel mai important și rolurile astea pe care mi le-am asumat. Este frumos, este și challenge așa, fiindcă de multe ori nu am timp pentru mine. 90% este atenția pentru copii”, a declarat vedeta, potrivit Spynews.



Tily Niculae a mărturisit că, deși sunt extrem de diferiți, se completează perfect reciproc. De asemenea, vedeta a vorbit despre dorința de a profita de fiecare moment frumos pe care îl au împreună și a dezvăluit că nu dorește să regrete mai târziu că ar fi putut să acorde mai multă atenție anumitor aspecte.

„Am împlinit 13 ani de căsnicie și 18 ani de când suntem împreună, deci nu-mi vine să cred. La noi e haos, dar e haosul nostru și cât va fi să fie, vreau să fie frumos și când nu va mai fi, nu vreau să trăiesc și să zic că puteam să fac și să am grijă mai mult la aspectul respectiv. Noi suntem complet diferiți, el este un om exact, eu sunt haos, dar cred că ne completăm. Am trecut prin cumpene și cred că vor mai fi. Cred că toată viața am avut, pentru că cel mai ușor este să renunți, dar degeaba vrei să renunți dacă celălalt nu este implicat și nu te trage înapoi. Asta am fost la noi, de fiecare dată am fost acolo”, a adăugat actrița.

