Tily Niculae, noi mărturisiri despre fiica ei, Sofia, care a suferit un AVC la 12 ani: „A trecut printr-un episod traumatizant”

Tily Niculae formează un cuplu alături de Dragoș Popescu. Cei doi s-au căsătorit în anul 2011 și au împreună doi copii, pe Sofia și pe Radu.

În toamna anului 2023, Sofia, fiica lui Tily Niculae, a suferit un accident vascular cerebral (AVC), la vremea respectivă având 12 ani, din cauza trombofiliei pe care o moștenește de la mama ei. Recent, actrița a făcut noi mărturisiri despre problemele de sănătate prin care a trecut fiica ei atunci.

Tily Niculae a mai spus că fiica ei este nevoită să ia tratament pe viață.

„Lucrurile acestea nu vin din senin. A moștenit trombofilia de la mine. Am niște gene pe care le-am moștenit și eu la rândul meu de la tatăl meu. De la asta s-a întâmplat, are predispoziție către tromboze venoase. Evident, are medicamentație pe viață, anticoagulante, face mult sport, atât cât se poate și cum se poate, pentru că orele la școală sunt foarte multe, adică statul în bancă, acesta este cel mai grav. Este ok, în sensul în care, cum să vă zic, eu muncesc zi de zi să îi schimb percepția de la ceea ce a fost la momentul respectiv, pentru că este extrem de important ca părinte să fii suport pentru copilul.”

Nu este pentru prima dată când Tily Niculae vorbește deschis despre această perioadă extrem de dificilă din familia ei.

„În septembrie 2023, Sofia a făcut un accident cerebral. Din fericire, a fost unul tranzitoriu… Pur şi simplu, într-o zi m-am dus s-o iau de la şcoală şi mi-a spus că o doare capul (…) Şi am zis să meargă să facă o baie şi să se odihnească. Numai că, până să ajungem acasă, mi-a spus că nu mai vede cu ochiul drept, iar ceea ce s-a întâmplat apoi a venit în avalanşă: când a intrat în cadă nu şi-a mai simţit piciorul drept, după care a vrut să se ridice şi a căzut în cadă, cu piciorul întors ca la copiii care au tetrapareză spastică, apoi i s-a întors mâna. Nu ştiu cum am reuşit să o scot din cadă singură, ea fiind acum mai înaltă decât mine, are deja 1,70 m, dar când am ajuns cu ea în sufragerie, deja nu mai putea nici să vorbească. M-am prins pe loc că e un fel de AVC – medicii nu i-au pus acest diagnostic, pentru că la RMN creierul a ieşit fără nicio pată, de-aceea l-au numit accident tranzitoriu ischemic. Adică a fost un tromb care a venit, a blocat şi a plecat”, a declarat Tily Niculae pentru OK! Magazine.