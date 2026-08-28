UKRAINIAN CLASSICAL BALLET revine în România cu două spectacole fabuloase

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UKRAINIAN CLASSICAL BALLET împlinește anul acesta 10 ani de activitate şi va aniversa 1000 de spectacole, în cadrul unui turneu grandios de 14 ţări, printre care se numără şi România. Cel ce a dus povestea de la vis și viziune la o companie cu producții de renume și turnee de amploare este Ivan Zhuravlov, coordonatorul artistic şi fondatorul Ukrainian Classical Ballet, care ne-a vorbit despre munca din spatele celor două spectacole cu care va ajunge în România: „Spărgătorul de nuci” – pe 30 noiembrie ora 16.00 şi ora 19.30, şi „Lacul lebedelor” – pe 9 februarie 2027, ambele găzduite de Sala Palatului.

ELLE: Veţi ajunge în România într-un turneu amplu, cu două producții grandioase, repere ale repertoriului clasic, „Spărgătorul de nuci” și „Lacul lebedelor”. Cum a început povestea Ukrainian Classical Ballet la Bucureşti?

Ivan Zhuravlov: În urma succesului producției noastre de premieră, organizată în cooperare cu FANTASY & DANCE ENTERTAINMENT S.R.L. în februarie 2026, care a fost văzută de peste 4.000 de spectatori, am luat decizia fermă de a stabili un parteneriat pe termen lung și de a contribui la dezvoltarea pieței de balet din România.

Viziunea noastră este de a aduce întregul spectru al repertoriului de balet clasic publicului românesc, prezentat la cele mai înalte standarde artistice și de producție. Vedem România nu doar ca pe o altă oprire în turneul nostru, ci ca pe o piață unde am dori să construim o prezență pe termen lung și să continuăm să dezvoltăm relația noastră cu publicul.

În acest sezon, compania noastră va susține spectacole într-o gamă largă de țări europene, inclusiv Elveția, Germania, Austria, Franța, Olanda, Italia, Ungaria, Polonia, Croația, Lituania, Serbia, Slovenia, Bosnia și Herțegovina și, bineînțeles, România.

ELLE: Ce implică deplasarea celor două producţii – „Lacul lebedelor” şi „Spărgătorul de nuci”?

Ivan Zhuravlov: Producția noastră de „Spărgătorul de nuci” prezintă aproximativ 32 de artiști, în timp ce „Lacul lebedelor” implică până la 40 de interpreți. Fiecare producție folosește peste 100 de costume.

Designul vizual este o arie separată a activității companiei noastre și una căreia îi acordăm multă atenție. Credem că fiecare element vizual contribuie la atmosferă, la povestire și la conceptul artistic general al unei producții.

Suntem extrem de concentrați pe detalii, chiar și atunci când vine vorba de cele mai mici elemente. Au existat situații în care pur și simplu nu am putut găsi nasturii potriviți pentru uniforma unui soldat din „Spărgătorul de nuci”. Așadar, pentru a obține exact efectul vizual dorit, a trebuit să comandăm nasturi special realizați de la un furnizor specializat din Genova, Italia.

Poate suna ca un detaliu foarte mic, dar exact așa abordăm producțiile noastre. Aplicăm același nivel de atenție costumelor, decorurilor, recuzitei și tuturor celorlalte elemente vizuale.

Pentru că, de foarte multe ori, aceste detalii aparent minore sunt cele care creează în cele din urmă imaginea completă pe scenă.

ELLE: Ukrainian Classical Ballet aniversează 10 ani şi, în curând, 1000 de spectacole. Care este secretul succesului?

Ivan Zhuravlov: Dacă ar fi să mă exprim foarte pe scurt, aș spune deschidere și dorința de a explora și îmbrățișa idei noi.

Privim arta noastră dintr-o perspectivă diferită. Desigur, respectăm și păstrăm principiile și tradițiile fundamentale ale baletului clasic, dar nu ne este teamă să integrăm în ele abordări, tehnologii și soluții artistice contemporane.

Nu vedem tradiția și inovația ca fiind opuse. Pentru noi, ele pot exista împreună și chiar se pot consolida reciproc.

Această combinație ne permite să creăm producții distinctive și să oferim publicului o perspectivă proaspătă asupra poveștilor și operelor care pot părea familiare și bine cunoscute. Credem că baletul clasic este o formă de artă vie – una care poate evolua și se poate adresa unui public contemporan, rămânând în același timp fidelă rădăcinilor sale.

ELLE: Cum decurge o zi în turneu?

Ivan Zhuravlov: Programul nostru este extrem de solicitant: somnul este perturbat constant, călătorim mii de kilometri în fiecare săptămână și adesea avem zile cu spectacole duble, cum ar fi cea pe care o vom avea la București pe 30 noiembrie. Bineînțeles, a reprezenta de două ori într-o singură zi pune o presiune fizică suplimentară asupra artiștilor.

De asemenea, este important să înțelegem că un spectacol programat pentru ora 19:00 nu înseamnă că ziua de lucru a artistului începe la ora 19:00. În realitate, un dansator poate fi deja la teatru de la ora 9 sau 10 dimineața.

Ziua începe de obicei cu o lecție de balet, urmată de spațierea scenei și ajustări specifice fiecărei locații, o repetiție tehnică sau generală, pregătirea costumelor și a recuzitei și, în final, machiajul și ultimele pregătiri înainte de a urca pe scenă.

Prin urmare, nu este neobișnuit ca un artist să petreacă 13-14 ore la teatru într-o singură zi.

Aspectul emoțional este la fel de important. În fiecare zi – și uneori de două ori pe zi – un dansator trebuie să ofere o parte din el publicului. Acest lucru necesită o cantitate enormă de energie interioară, concentrare și, mai presus de toate, profesionalism.

Dar toate acestea rămân în spatele cortinei. Ceea ce vede publicul este complet diferit: o sărbătoare excepțională, atmosfera magică și frumusețea baletului. În cele din urmă, asta face ca tot efortul să merite.

Foto: Prin amabilitatea Ukrainian Classical Ballet

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