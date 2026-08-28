Kylie Jenner, reacție la zvonurile că este însărcinată cu copilul lui Timothée Chalamet

Kylie Jenner reacționează la zvonurile potrivit cărora ar fi însărcinată cu Timothée Chalamet. Vedeta a vorbit deschis despre speculațiile apărute în ultima perioadă.

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  de  ELLE.ro
Kylie Jenner, reacție la zvonurile că este însărcinată cu copilul lui Timothée Chalamet

Kylie Jenner a reacționat la zvonurile potrivit cărora ar fi însărcinată cu primul ei copil alături de Timothée Chalamet. Vedeta, care are deja doi copii cu fostul partener, rapperul Travis Scott, spune că s-a obișnuit ca oamenii să creeze propriile povești despre viața ei și preferă să trateze speculațiile cu umor.

În vârstă de 29 de ani, Kylie este mama lui Stormi, în vârstă de 8 ani, și a lui Aire, în vârstă de 4 ani. În prezent, are o relație cu actorul Timothée Chalamet, alături de care formează un cuplu din 2023. Invitată în podcastul Better Half, realizat de prietenele sale Anastasia Stassie Karanikolaou și Victoria Villarroel, Kylie a explicat că nu simte nevoia să răspundă de fiecare dată când apare un nou zvon despre ea.

„Cred că sunt atât de obișnuită ca oamenii să-și creeze propriile povești, încât trebuie pur și simplu să râd de asta și chiar nu-mi pasă, pentru că presupun că, în cele din urmă, oamenii își vor da seama cum stau lucrurile, așa cum se întâmplă de fiecare dată”, a spus Jenner.

Kylie Jenner a explicat și de ce nu consideră necesar să dezmintă fiecare speculație care apare în mediul online.

„Oamenii cred că sunt însărcinată acum, cel puțin am văzut câteva lucruri, și îmi spun: ‘Ei bine, nu o să clarific totul, pentru că o să apar undeva în bikini sau o să ies în public, iar zvonurile vor fi spulberate’. Așa că, într-un fel, nu simt nevoia să spun vreodată ceva. Îmi spun doar: ‘Asta este situația’. Nu pot comenta fiecare lucru, așa că pur și simplu râd și intru și eu în joc”, a declarat Kylie.

Declarațiile vin după ce Kylie Jenner a vorbit recent și despre posibilitatea de a mai avea copii. În cadrul unei conversații cu prietenele sale, vedeta a mărturisit că, în acest moment, ideea de a trece din nou printr-o sarcină i se pare copleșitoare. Ea s-a declarat, de asemenea, „99,9% sigură” că nu ar apela la o mamă-surogat.

În ceea ce privește relația cu Timothée Chalamet, cei doi au fost foarte discreți în privința vieții personale, deși au apărut împreună la mai multe evenimente importante. Relația lor a devenit publică în 2023, iar Kylie i-a fost alături actorului inclusiv în perioada campaniei sale pentru Oscar.

În ultima perioadă, cei doi au atras din nou atenția publicului după ce au participat la nunta lui Jordyn Woods, fosta cea mai bună prietenă a lui Kylie. Ținutele lor au fost intens comentate online, însă zvonurile despre o posibilă sarcină au ajuns rapid în centrul atenției.

Chalamet, un susținător declarat al echipei Knicks, fiind văzut frecvent în tribune la meciurile acesteia, a fost ironizat online pentru cămașa în carouri purtată descheiată și ușor șifonată. Un fan a descris ținuta drept „neglijentă și jenantă”.

La rândul ei, Kylie a fost acuzată că a atras prea mult atenția la nunta lui Woods, purtând o rochie neagră extrem de decoltată, cu o crăpătură foarte înaltă pe coapsă și decupaje largi în zona taliei.

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Foto: Getty Images

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