Ce limite a impus Timothée Chalamet în relația cu iubita lui, Kylie Jenner, și întreaga familie Kardashian: „Este îngrozit de ideea că…”

Timothée Chalamet își asumă relația cu Kylie Jenner, dar păstrează distanța față de familia Kardashian.

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  de  ELLE
Ce limite a impus Timothée Chalamet în relația cu iubita lui, Kylie Jenner, și întreaga familie Kardashian: "Este îngrozit de ideea că..."

Timothée Chalamet și Kylie Jenner au împlinit trei ani de relație, un prag important pentru unul dintre cele mai urmărite cupluri de la Hollywood. Potrivit publicației Marca, actorul este fericit alături de antreprenoarea din industria beauty, însă nu își dorește să fie asociat cu brandul Kardashian sau cu zona de reality TV care definește familia acesteia.

Conform surselor citate de publicație, Chalamet ar fi fost foarte clar în ceea ce privește limitele sale: relația lui este cu Kylie, nu cu imperiul mediatic al familiei. Mai exact, nu își dorește să apară în show-ul „The Kardashians” și preferă să își mențină cariera și imaginea publică separate de acest univers.

La Globurile de Aur 2026 și la Critics Choice Awards, Chalamet a fost mai asumat ca niciodată în privința relației sale. În momentul în care a urcat pe scenă pentru a primi trofeul pentru Cel mai bun actor, obținut pentru rolul jucătorului de tenis de masă Marty Mauser în Marty Supreme, i-a transmis un mesaj emoționant partenerei sale.

„Mulțumesc pentru fundația noastră. Te iubesc. Nu aș fi putut face asta fără tine”.

Cu toate acestea, surse apropiate actorului, citate de Marca, susțin că fiecare apariție publică este atent calculată. Chalamet nu ar avea o problemă cu fotografiile de cuplu de la premiere sau cu aparițiile pe covorul roșu, însă ar fi spus un „nu” ferm în ceea ce privește participarea la reality show-ul familiei.

Aceleași surse afirmă că actorul este precaut în raport cu așa-numitul „blestem Kardashian”, etichetă care a circulat de-a lungul anilor în jurul bărbaților care au intrat în cercul familiei.

„Timmy este îngrozit de ideea că ar putea fi înghițit de blestemul Kardashian. I-a spus lui Kylie că familia ei trebuie să facă un pas înapoi și să nu se mai implice, dacă își dorește ca el să rămână”, a declarat o sursă pentru Marca.

Timothée Chalamet, dezvăluiri surprinzătoare despre căsătorie

În cadrul unui eveniment promoțional recent desfășurat la Londra pentru noul său film, Marty Supreme, actorul a fost supus unui șir de întrebări fulger despre viața sa personală. Cu această ocazie, Chalamet a făcut o dezvăluire surprinzătoare despre planurile sale de căsătorie.

„Ai o iubită?”, l-a întrebat intervievatorul pe Chalamet, în vârstă de 30 de ani, care a zâmbit în timp ce termina o înghițitură din sticla sa de Coca-Cola.

„Da”, a răspuns el, chicotind.

Intervievatorul a continuat rapid: „Crezi că te vei căsători vreodată?”.

„Wow, asta e foarte personal. Foarte personal”, a spus Chalamet zâmbind, adăugând în glumă că întrebarea l-ar putea „băga în bucluc”. Totuși, nu a ezitat să răspundă: „Da. Da”.

Întrebat dacă „noi” am putea participa la nuntă, actorul a vrut să știe dacă se referă doar la intervievator sau și la întreaga audiență.

După ce publicul a izbucnit în aplauze și urale, intervievatorul i-a spus, amuzat, că „mai bine ar spune nu” la o asemenea invitație.

Timothée Chalamet și Kylie Jenner și-au oficializat relația pe Instagram

Deși formează un cuplu de trei ani, Timothée Chalamet și Kylie Jenner și-au oficializat relația pe Instagram abia în luna ianuarie a acestui an. Actorul a publicat o serie de imagini care marchează victoria sa la Globurile de Aur. În prima fotografie din carusel, Kylie Jenner apare alături de el, ținând statueta câștigată, într-un gest care a fost rapid interpretat drept o confirmare publică a relației.

Timothée Chalamet și Kylie Jenner, apariții pe covorul roșu

Prima apariție pe covorul roșu a celebrului cuplu a avut loc pe 7 mai 2025, la Roma, cu ocazia celei de-a 70-a ediții a Premiilor David di Donatello. Evenimentul a fost cu atât mai important cu cât actorul din A Complete Unknown a fost distins cu premiul David pentru Excelență Cinematografică.

Cei doi au atras toate privirile cu ținute elegante, în nuanțe de negru. Chalamet a purtat un costum din catifea, accesorizat cu o floare pe rever. Kylie Jenner a optat pentru o rochie mulată, cu decolteu adânc, din colecția Schiaparelli toamnă/iarnă 2025. Accesoriile vedetei din The Kardashians au inclus o poșetă de catifea neagră, brodată cu fir auriu, și o pereche de cercei Schiaparelli.

Pe 8 decembrie, Timothée Chalamet și Kylie Jenner au atras din nou toate privirile în ținute asortate pe covorul roșu. Chalamet a participat la premiera din Los Angeles a noului său film, Marty Supreme, având-o pe Kylie alături.

Cei doi au sosit purtând ținute personalizate Chrome Hearts. Chalamet a ales un costum din piele portocalie, cu o cămașă din mătase și cizme în aceeași nuanță. Fondatoarea Kylie Cosmetics a purtat o rochie portocalie lungă și pantofi portocalii cu vârf ascuțit.

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Foto: Arhiva ELLE

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