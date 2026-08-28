Daisy, fiica lui Katy Perry și a lui Orlando Bloom, a împlinit 6 ani. Imaginile rare dezvăluite de artistă

Deși își ține fiica departe de lumina reflectoarelor, Katy Perry a făcut o excepție cu ocazia zilei sale de naștere și a publicat mai multe fotografii cu Daisy, surprinse în timpul unei zile speciale petrecute împreună.

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  de  ELLE
Daisy, fiica lui Katy Perry și a lui Orlando Bloom, a împlinit 6 ani. Imaginile rare dezvăluite de artistă

Katy Perry a publicat imagini rare cu fiica ei și a lui Orlando Bloom, Daisy Dove, cu ocazia împlinirii vârstei de 6 ani. Artista, care a preferat de-a lungul timpului să păstreze viața fiicei sale departe de atenția publicului, le-a oferit fanilor câteva imagini de la aniversarea acesteia.

Katy Perry a sărbătorit ziua de naștere a lui Daisy la LEGOLAND California Resort, iar ulterior a publicat pe Instagram o serie de fotografii realizate în timpul vizitei la parcul din Carlsbad, California.

„Daisy Dove are 6 ani, legooooooo!”, a scris Perry în descrierea imaginilor. „Construim atât de multe amintiri. Mulțumim @legolandcalifornia pentru că ați făcut ca totul să se potrivească perfect.”

Într-una dintre fotografiile publicate de artistă, Daisy apare purtând un tricou pe care scrie „Birthday Girl”, iar o altă imagine o surprinde pe Katy Perry, în vârstă de 41 de ani, alături de tortul aniversar al fiicei sale, realizat sub forma unei piese LEGO de culoare roșie. De asemenea, Daisy s-a bucurat de mai multe atracții ale parcului și a interacționat cu personajele LEGO.

Katy Perry și Orlando Bloom au devenit părinții lui Daisy Dove pe 26 august 2020. Cei doi s-au logodit în februarie 2019, însă, în iulie 2025, au confirmat printr-o declarație comună că au decis să se despartă.

În ciuda separării, Perry și Bloom, în vârstă de 49 de ani, au continuat să petreacă timp împreună alături de fiica lor. În decembrie 2025, cei doi s-au reunit la Londra pentru a o duce pe Daisy la spectacolul Paddington: The Musical. Alături de ei s-a aflat și Flynn, fiul în vârstă de 15 ani al actorului, pe care acesta îl are din fosta căsnicie cu Miranda Kerr.

La scurt timp după ce Katy Perry și Orlando Bloom și-au confirmat despărțirea, artista a fost surprinsă luând cina la Montreal cu fostul premier canadian Justin Trudeau. Politicianul, în vârstă de 53 de ani, s-a separat de Sophie Grégoire Trudeau în 2023, după 18 ani împreună. Cei doi au trei copii: Xavier, în vârstă de 19 ani, Ella-Grace, de 17 ani, și Hadrien, de 12 ani.

În octombrie 2025, Perry a confirmat că are o nouă relație în timpul unui concert susținut la Praga, după ce un fan din public a cerut-o în căsătorie prin intermediul unei pancarte.

„Tipul acesta încearcă să mă convingă să mă căsătoresc cu el și are un inel în mână”, a spus interpreta piesei „Firework”, înainte de a adăuga: „Nu, mă întâlnesc cu altcineva, pentru numele lui Dumnezeu.”

Katy Perry și Justin Trudeau, mai îndrăgostiți ca niciodată

Luna trecută, Katy Perry și Justin Trudeau au fost surprinși într-o escapadă romantică în Franța. Cei doi au fost fotografiați în timpul unei plimbări cu barca, iar gesturile lor afectuoase au atras atenția. La un moment dat, Justin Trudeau a ajutat-o pe cântăreață să își aplice cremă de protecție solară pe umeri, decolteu și piept.

Pentru această ieșire, Katy Perry a ales o rochie albastră, pe care a asortat-o cu ochelari de soare și pantofi cu toc. Trudeau a purtat o cămașă verde și pantaloni bej. Relaxați și zâmbitori, cei doi și-au făcut fotografii împreună și au admirat peisajele Rivierei Franceze.

La începutul lunii iunie, Perry și Trudeau și-au făcut debutul oficial pe covorul roșu, participând la premiera din New York a documentarului Katy Perry: The Lifetimes Tour. Ulterior, într-un interviu acordat revistei PEOPLE, artista a vorbit despre noua etapă din viața sa.

„Sunt foarte îndrăgostită. De fapt, acel concert a avut loc după ce am întâlnit iubirea vieții mele și m-am simțit foarte ancorată datorită acestui lucru”, a declarat ea.

„Sunt puțin ca un zmeu-curcubeu. Zbor foarte sus, ating cosmosul și, uneori, am nevoie de ceva care să mă țină cu picioarele pe pământ. Faptul că am găsit în sfârșit această ancoră mă face să mă simt completă.”

Artista a declarat că se află într-un moment al vieții în care privește lucrurile diferit și se simte mai împăcată cu sine.

„Fiecare zi este o călătorie extraordinară și o șansă de a evolua, de a deveni o persoană mai bună și de a fi un exemplu pentru comunitatea ta, pentru familie și pentru lumea din jur.”

„Mă simt o persoană mai echilibrată în atât de multe aspecte ale vieții mele”, a adăugat ea.

Reflectând asupra anului 2025, când logodna sa cu Orlando Bloom s-a încheiat, Katy Perry a recunoscut că a fost una dintre cele mai dificile perioade din viața sa.

„Am trecut prin foarte multe și au existat zile extrem de grele. Am continuat să merg mai departe pentru că am făcut o promisiune fanilor mei. Am făcut o promisiune fiicei mele. Am făcut o promisiune față de mine însămi. Și am reușit.”

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Foto: Getty Images

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