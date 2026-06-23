Larisa Iordache, momente de panică după naștere. Prin ce sperietură a trecut sportiva: „Mă apăsau”

Larisa Iordache a vorbit deschis despre provocările pe care le-a întâmpinat după ce a devenit mamă. Fosta campioană a dezvăluit că sprijinul soțului său a ajutat-o să treacă peste cele mai dificile momente.

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  de  ELLE.ro
8. Larisa Iordache și familia
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După o carieră impresionantă în gimnastică, Larisa Iordache spune că cea mai importantă provocare din viața ei a venit odată cu rolul de mamă. Fosta campioană și soțul ei, Cristian Chiriță, trăiesc cu emoție fiecare etapă din viața fiicei lor, Amira, care are acum un an și trei luni.

Larisa Iordache, momente de panică la începutul maternității

Sportiva a mărturisit că primele luni după naștere au venit la pachet cu multe temeri și momente în care s-a simțit copleșită. Unul dintre cele mai dificile episoade a fost chiar prima hrănire a micuței.

„Îmi aduc aminte că, în ziua în care am putut să o văd pe Amira și să îi dau lăpticul, am avut impresia că s-a înecat și m-am speriat foarte tare. Am depășit acel moment pentru că Cristian îmi spunea mereu că mă descurc foarte bine și că nu am de ce să mă tem. La fel a fost și la prima febră. Multe gânduri mă apăsau și mă întrebam constant ce aș putea face mai bine. Însă faptul că avem un pediatru bun m-a liniștit atunci și mă liniștește și acum în astfel de situații.”, a spus Larisa Iordache pentru cancan.ro.

Larisa Iordache a vorbit și despre perioada de după naștere și a recunoscut că sprijinul necondiționat al partenerului său a avut un rol esențial în menținerea echilibrului emoțional. Fosta gimnastă spune că nu s-a confruntat cu depresia postnatală, iar acest lucru se datorează, în mare măsură, implicării lui Cristian.

„Din fericire, nu am ajuns până acolo. Am avut și am susținerea lui Cristian 100% încă din prima zi de când am născut-o pe Amira. Acest lucru m-a ajutat foarte mult să mă echilibrez rapid și să fiu bine.”, a mai spus ea.

Relația dintre cei doi s-a consolidat și mai mult odată cu venirea pe lume a fiicei lor. Larisa Iordache spune că atenția și susținerea reciprocă au fost mereu fundamentul căsniciei lor.

„Este foarte important. Încă de când l-am cunoscut, Cristian a fost implicat și atent la nevoile mele, iar eu cred că acest lucru este esențial într-o relație. De asemenea, este reciproc și suntem conștienți că ne ajută să construim o relație armonioasă.”, a continuat Larisa Iordache.

Larisa Iordache, declarații despre creșterea fiicei sale

Larisa Iordache a devenit mamă pentru prima dată pe 28 februarie 2025. Fosta gimnastă a născut o fetiță, pe care a ales să o cheme Amira-Andreea. Ea și soțul ei, Cristian Chiriță, au botezat-o pe fiica lor pe data de 8 iunie 2025, la un an de când fosta gimnastă și partenerul ei s-au căsătorit civil.

Larisa Iordache, care a sărbătorit recent primul an din viața fiicei sale, Amira, a făcut declarații emoționante despre schimbările care au apărut odată cu rolul de mamă. 

„Ce s-a schimbat cel mai mult în viața mea sunt prioritățile. Ne organizăm diferit și vedem lucrurile altfel față de perioada în care eram doar noi doi, eu și soțul meu. Acum suntem trei și ne dorim ca Amira să crească sănătos și să aibă o viață foarte frumoasă. Asta ne face să fim total diferiți față de cum eram înainte. Dar, în același timp, suntem la fel de uniți și ne bucurăm de fiecare lucru pe care îl trăim”, a spus Larisa Iordache pentru cancan.ro

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Foto: Arhiva ELLE

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