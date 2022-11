Cristiano Ronaldo, despre momentul sfâșietor în care le-a spus copiilor săi că fratele lor mai mic a murit

Cristiano Ronaldo vorbește despre durerea pe care el, partenera sa Georgina Rodríguez și familia lor au îndurat-o după ce unul dintre gemenii lor nou-născuți a murit. Fotbalistul, în vârstă de 37 de ani, se destăinuie într-un interviu acordat lui Piers Morgan despre momentul în care le-a spus copiilor săi mai mari că, deși fiica lor, Bella, s-a născut sănătoasă, fratele ei geamăn a murit.

Ronaldo și Georgina Rodríguez mai au împreună o fiică, Alana Martina, în vârstă de 5 ani. El este, de asemenea, tatăl lui Cristiano Jr. în vârstă de 12 ani și al gemenilor de 5 ani, Eva și Mateo. Fotbalistul a vorbit deschis despre momentul dureros în care el și partenera lui au trebuit să le spună copiilor că fratele lor mai mic nu a supraviețuit la naștere.

Ulterior, Ronaldo a dezvăluit că ceilalți copii ai lor au început să facă lucruri pentru fratele lor, Angel, despre care știu că este acum în cer. Fotbalistul a spus că nu au intenționat niciodată să îi mintă pe copii referitor la tragedia care s-a produs în familia lor, însă se bucură că cei mici îl includ pe Angel în viețile lor.

„Copiii înțeleg, am avut strigăte în jurul mesei și ei spun ‘Tati, am făcut asta pentru Ángel’ și arată spre cer. Ceea ce îmi place foarte mult pentru că el face parte din viața lor. Nu am de gând să-mi mint copiii, le spun adevărul, ceea ce a fost un proces dificil.” , a mai spus fotbalistul.

Ronaldo se destăinuie și despre cât de grea a fost acea perioadă pentru el și familia sa într-un clip în avanpremieră din interviu. El spune că s-a luptat cu faptul că un geamăn a trăit și unul a murit, fiindu-i imposibil aproape să exprime durerea pe care a simțit-o.

„Piers, probabil cel mai rău moment prin care am trecut în viața mea, de când a murit tatăl meu… Este greu… am avut momente destul de dificile pentru că nu înțelegem de ce ni s-a întâmplat. Nu am simțit niciodată să fiu fericit și trist în același moment. Nu am simțit niciodată. Este greu de explicat”, a mai spus Ronaldo.