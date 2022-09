Georgina Rodriguez, partenera lui Cristiano Ronaldo, dezvăluiri dureroase despre pierderea fiului lor: „Cel mai rău moment din viața mea”

Georgina Rodriguez a povestit într-un documentar Netflix că pierderea băiețelului ei, în aprilie, a fost „cel mai rău moment din viața sa”. Iubita lui Cristiano Ronaldo aștepta să nască gemeni când ea și fotbalistul au anunțat în mod tragic că băiatul lor a murit.

Dezvăluirile Georginei au declanșat un val de durere, iar tânăra în vârstă de 28 de ani spune că s-a întrebat „cum ar putea să continue” și că doar dragostea și sprijinul familiei sale au ajutat-o să treacă peste asta. Mărturisirile emoționante sunt făcute în noul sezon al serialului ei Netflix „I Am Georgina”, care o prezintă pe partenera lui Ronaldo în viața ei de zi cu zi.

Georgina Rodriguez, despre pierderea fiului ei

Pierderea devastatoare a fiului cuplului va constitui o parte esențială a celui de-al doilea sezon, a dezvăluit Alvaro Diaz, directorul de divertisment al Netflix Spania. Într-o avanpremieră a noului sezon, care a fost prezentată jurnaliștilor la un festival de film pentru radio-ul și televiziunea din Spania, Rodriguez a spus că acea zi, în care s-a născut sănătoasă fiica ei, dar l-a pierdut pe fratele său geamăn, a fost un moment conflictual.

„Viața mi-a dăruit atât de multe într-un interval de timp atât de scurt. În acest an am trăit cel mai bun și cel mai rău moment al vieții mele într-o clipă. O bucată mare din inima mea s-a frânt și m-am întrebat cum aș putea continua. Am avut răspunsul mai aproape decât am crezut. M-am uitat în ochii copiilor mei și acolo am văzut singura modalitate de a face acest lucru, fiind cu toții împreună”, a spus ea.

Alvaro Diaz a vorbit despre producția celui de-al doilea sezon „I Am Georgina” și despre oportunitatea de a găsi o personalitate publică doritoare să își deschidă în întregime sufletul pentru a-și spune povestea în fața întregii lumi.

„Nu am avut nicio îndoială cu privire la realizarea unei a doua serii după ce am văzut-o pe prima, pentru că este dificil să găsești pe cineva care să deschidă larg ușile vieții sale așa cum o face Georgina”, a spus Diaz.

El a adăugat că, în timpul unei prezentări a episoadelor în fața jurnaliștilor de la FestTVal, principalul festival anual de televiziune și radio din Spania, care are loc în orașul basc Victoria-Gasteiz, „Georgina și cei dragi ei au trăit ceva foarte complicat, iar fanii vor vedea că ea a abordat acest lucru cu naturalețe și generozitate. Noua serie va cuprinde momente de tristețe absolută, iar pierderea sfâșietoare pe care a suferit-o Georgina este ceva ce i se poate întâmpla atât cuiva care are totul, ca ea, cât și cuiva care nu are nimic.”.

Primul sezon „I Am Georgina” a avut premiera în 190 de țări din întreaga lume pe 27 ianuarie, ziua în care Georgina a împlinit 28 de ani, și a devenit instantaneu o ecranizare de top 10 în multe dintre ele.

FOTO: Arhivă ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro