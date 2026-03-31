Celine Dion face un anunț emoționant, la 4 ani după diagnosticul cu sindromul persoanei rigide

Celine Dion face un anunț important, cu ocazia zilei sale de naștere. Cântăreața canadiană care și-a celebrat pe 30 martie împlinirea vârstei de 58 de ani a sărbătorit în cel mai emoționant mod, aducând o veste bună fanilor săi din toată lumea. Aceasta a făcut o postare pe contul său de Instagram, unde este urmărită de milioane de persoane, pe care a însoțit-o de o veste extraordinară.

Dion a anunțat în 2022 că a fost diagnosticată cu o condiție neurologică rară, sindromul persoanei rigide, care cauzează spasme musculare incontrolabile, extrem de dureroase, și care afectează foarte tare mobilitatea. De la acel moment, cântăreața a fost deschisă, vorbind despre suferința ei, ba chiar arătându-se în momente extrem de vulnerabile, în imagini făcute publice într-un proiect video care îi documenta cariera.

Se pare, însă, că în ultimii ani aceasta a descoperit moduri în care își poate gestiona suferințele, pentru că acum Celine Dion face un anunț care îi va entuziasma pe fani.

„Bună tuturor”, a spus aceasta în materialul video postat pe Instagram. „De-a lungul carierei mele, am înregistrat o mulțime de mesaje aniversare dar aceasta este prima oară când înregistrez unul pentru ziua mea. Și, wow, a fost greu să țin acest lucru secret față de mine. Dar vreau să știți că sunt bine. Am grijă de sănătatea mea, mă simt bine, cânt din nou. Ba chiar am și dansat puțin, evident.”

Însă postarea cu iz de celebrarea avea să se dovedească chiar mai mult decât atât, după cum au vâzut urmăritorii vedetei. Și asta pentru că Celine Dion face un anunț care îi va bucura, cu siguranță, pe toți fanii muzicii ei. Vestea comunicată de cântăreață este aceea că va performa live, din nou, în cadrul unei serii de 10 concerte care vor avea loc la Paris, în La Défense Arena, în toamna anului 2026. Artista trebuie să aibă o serie similară de concerte la Paris, în cadrul turneului său intitulat Courage, în 2020. Pandemia i-a dat însă planurile peste cap, iar diagnosticul a făcut imposibil proiectul doi ani mai târziu. Altfel, Dion a cântat la Paris, pentru prima dată de când a fost diagnosticată, la baza turnului Eiffel, cu ocazia ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de Vară. Însă astfel de momente au fost scurte și rare – artista a mai cântat și la Riad, în Arabia Saudită, pentru show-ul Elie Saab, un designer ale cărui creații le-a purtat în mai multe rânduri.

Fanii au avut motive să presupună că Celine Dion face un anunț de genul acesta cu câteva zile înainte de vestea oficială, dat fiind faptul că artista a postat câteva imagini din Paris, unde diferite semne purtau titluri ale pieselor sale celebre, precum Pour que tu maimes encore, Power of Love sau My Heart Will Go On. Ba chiar și presa specula că Dion se va întoarce pe scenă.

Acum, ea a lămurit toate zvonurile, mulțumind în același timp fanilor pentru sprijin și pentru rugăciunile lor.

„Anul acesta, primesc cel mai frumos cadou al vieții mele. Primesc șansa de a vă vedea, de a cânta pentru voi, încă o dată, la Paris, începând cu luna septembrie. (…) Sunt atât de fericită. Sunt atât de pregătită să fac asta. Mă simt bine, sunt puternică, sunt încântată, desigur. Și puțin emoționată, dar mai ales foarte recunoscătoare tuturor. De-abia aștept să ne revedem.”

Biletele pentru cele 10 concerte vor fi puse în vânzare începând cu 10 aprilie, dar artista va găzdui pe propriul său site un pre-sale, de pe 7 aprilie.

Foto: Arhiva ELLE

