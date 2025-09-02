Andreea Bănică și Lucian Mitrea, parteneri în dragoste și afaceri. Cum gestionează hotelul de pe litoral

Andreea Bănică și soțul ei, Lucian Mitrea, și-au petrecut vara la Eforie Nord, unde dețin de mai mulți ani un hotel. Cu această ocazie, la evenimentul Unica Urban Party 2025, artista a vorbit despre relația lor de peste 17 ani, despre provocările pe care le-au întâmpinat în afaceri și despre cum se înțeleg ca parteneri în business, dar și ca părinți ai celor doi copii, Sofia și Noah.

Andreea Bănică, detalii despre afacerea de pe litoral

La 47 de ani, Andreea Bănică a fost premiată pentru întreaga carieră și a dezvăluit detalii despre cel mai ambițios proiect al său: hotelul deschis împreună cu soțul ei acum cinci ani.

Întrebată despre cum a fost ultima perioadă petrecută la mare, artista a dezvăluit că se ocupă personal, alături de soțul ei, de gestionarea afacerii.

„Muncesc la mare, la hotelul nostru pe care l-am deschis în urmă cu cinci ani de zile și de care ne ocupăm personal de anul trecut. Îmi place ceea ce fac, îmi place să fiu acolo, să comunic cu oamenii, să am grijă de multe lucruri. Este o diferență într-adevăr, pentru că pe scenă lumea mă ascultă pe mine, acolo este invers. Eu îi ascult, dacă au probleme, dar n-au. Nu prea au, în general, iar dacă au, încerc să le rezolv. Îmi doresc din toată inima ca oamenii să se simtă minunat la noi la hotel. Atunci când primesc feedback-uri bune, sunt foarte fericită, îmi crește inima. Merg liniștită să mă culc.”, a spus vedeta pentru Unica.ro.

Despre provocările întâmpinate în cei cinci ani de când au deschis hotelul, artista a spus că au avut parte de diverse situații, printre care și unele mai puțin plăcute.

„Am întâmpinat clar și provocări. Au fost și oameni care nu s-au simțit bine, poate că n-au dormit bine. Deși avem niște saltele minunate! (râde) Au avut o noapte mai proastă. Ce să fac? În general, oamenii sunt fericiți, avem niște recenzii foarte bune și, până la urmă, asta contează. Când îi văd că scriu despre noi, că s-au simțit bine și că au ajuns într-un loc confortabil, curat, pe mine asta mă încântă cel mai tare.”, a mai spus Andreea.

Cum este să lucreze alături de soțul ei

Întrebată cum e să lucreze cu soțul ei, Andreea a explicat că asta face dintotdeauna, iar acest business nu a fost o excepție. Cei doi fac o echipă atât acasă, cât și în viața profesională și se înțeleg foarte bine.

„Toată viața am lucrat cu soțul meu. În primul rând în muzică, fiindu-mi manager, și acum în acest business, la hotel, el este managerul. Se descurcă minunat. Este un băiat extraordinar, un băiat care știe să facă afaceri. A terminat Dreptul, e un băiat isteț. Toată viața am știut că am spatele asigurat, oarecum. Iar el a știut ce are lângă el. Că are o nevastă care se descurcă în multe privințe.”, a mai spus ea.

