Cele mai eficiente tratamente pentru zona ochilor

Lifting treat

CE ESTE: Este un tratament facial de lifting non-invaziv, numit BTL Exilis Elite, care stimulează, cu ajutorul tehnologiei combinate de unde de radiofrecvență și ultrasunete, producția de colagen și elastină, îmbunătățind nivelul existent de colagen. Fiecare ședință dedicată zonei ochilor durează aproximativ jumătate de oră, timp în care, prin anumite tehnici controlate de încălzire și răcire, undele de energie pătrund adânc în piele, fără nici o senzație de durere. Intervenția are ca rezultat recăpătarea fermității și întinderea pielii, simultan cu îndepărtarea liniilor fine și a ridurilor, cât și înălțarea pleoapelor. Tratamentul se personalizează, dar se practică între patru și șase sesiuni de tratament, săptămânale.

DETALII: 300 lei / o ședință de 30 minute sau 960 lei / patru ședințe;

UNDE: Avra Institut Aesthetic, strada Paris 61A Labyrinthe Paris, www.avrainstitute.ro.

Efect triplu

CE ESTE: Dacă îți dorești o intervenție de hidratare, netezire și reîntinerire pentru zona ochilor, o altă soluție de tratament este cea de la Repêchage, pe care o găsești în meniul saloanelor partenere, sub numele de Opti-Firm Eye Contour. Noi am încercat-o, iar efectul este complex: în primul rând, îți simți toată zona superioară a feței mai ușoară, apoi are rezultate asupra cearcănelor și pungilor de sub ochi, plus că atacă ridurile de expresie. Un factor important în orice tratament al ochilor este hidratarea, care trebuie să fie cât mai în profunzime, detaliu bifat cu succes și datorită ingredientelor, ca Gingko Biloba sau o serie de peptide hrănitoare.

DETALII: 100 lei / 30 minute;

UNDE: Ioana Dobre Hair & Beauty Studio, str. George Enescu, nr. 30-32

Eye repair

CE ESTE: Creat pentru a calma problemele principale ale zonei oculare, Mary Cohr Eye Repair este o terapie intensivă, care combină ionizarea cu ingredientele active brevetate, pentru a elimina ridurile tip „laba gâștei', pungile și cearcănele, lăsând zona conturului ochilor luminoasă și mai netedă. Este un tratament recomandat tenului matur, în trei etape plăcute și eficiente: se face o infuzie a zonei tratate cu ingrediente active și se realizează procesul de ionizare, urmate de un masaj drenant și o mască de ochi specifică, ce revigorează privirea și estompează cearcănele.

DETALII: 450 lei / 40 minute;

UNDE: Beauty Shot, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7.

Secretul ochilor tineri

CE ESTE: Am învățat de mult de la make-up artiști că trucul numărul unu pentru ca zona ochilor să arate bine, revigorată, este să fii pensată corect! Deși este un detaliu despre care nu te-ai gândi că ar conta așa mult, adevărul este că pensată, întreaga față arată mai revigorată, cu atât mai mult zona superioară. Dar și aici există un truc, forma trebuie să ți se potrivească, fără să fie neapărat creată conform tendințelor, iar pentru asta ai nevoie de un specialist ales… pe sprânceană, care să țină cont de trăsăturile feței tale, de cum îți porți părul și de tipul de machiaj la care recurgi de obicei.

DETALII: 98 lei / 30 minute

UNDE:Beauty District Nordului, șoseaua Nordului, nr. 82, beautydistrict.ro.

Eye logic

CE ESTE: Guinot Eye Logic este un tratament de conturare dedicat zonelor sensibile din jurul ochilor, care se bazează pe un efect de ionizare dinamică, cu rolul de a crește energia la nivel celular și care vizează combaterea celor trei probleme majore, cauzate de îmbătrânire și oboseală: riduri, cearcăne și pungi. După un ritual în trei pași, zona va fi vizibil întinerită și energizată. În prima etapă, se aplică gelul-serum ionizabil pentru ochi, acesta stimulând drenajul și decongestionând cearcănele. Apoi, conturul ochilor este masat cu o cremă pentru activarea microcirculației, iar la final se aplică o mască bogată în procolagen, ce reduce senzația de oboseală din jurul ochilor și regenerează printr-un efect de lifting.

DETALII: 270 lei / 40 minute;

UNDE: Silhouette – Centre de Slăbit și Înfrumusețare, Bd. Regina Maria, nr. 1.

Citește și:

6 moduri în care poți obține o piele strălucitoare peste noapte

Foto: Guliver

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK