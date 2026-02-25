Tragedie în familia celebrului Martin Short. Katherine, fiica actorului a murit la 42 de ani. Care este cauza decesului și ce au dezvăluit anchetatorii

Martin Short și familia lui trec prin momente cumplite după decesul fiicei actorului la numai 42 de ani.

  de  Andreea Ilie
Celebrul actor Martin Short și familia lui trec prin momente cumplite după decesul fiicei actorului.

Katherine Short a murit la 42 de ani

Fiica lui Martin Short, Katherine, a murit luni, într-o aparentă sinucidere. Avea 42 de ani.

„Cu profundă durere confirmăm decesul lui Katherine Hartley Short”, a declarat un reprezentant al starului din Only Murders in the Building pentru Page Six, marți. „Familia Short este devastată de această pierdere și solicită intimitate în aceste momente. Katherine a fost iubită de toți și va fi amintită pentru lumina și bucuria pe care le-a adus în lume.”

Asistenta socială ar fi fost găsită decedată, cu o plagă prin împușcare autoprovocată, la locuința sa din Hollywood Hills, luni, în jurul orei 18:00 (ora locală), potrivit TMZ.

„La ora 18:41 am răspuns la o sesizare privind o împușcătură la acea adresă”, a declarat Departamentul de Pompieri din Los Angeles pentru Page Six, confirmând că au primit un apel la 911. „A fost declarat decesul unei persoane de sex feminin.”

Katherine era fiica adoptivă a actorului Martin Short, în vârstă de 75 de ani, și a regretatei sale soții, Nancy Dolman, care a murit de cancer în 2010. Short și Dolman, căsătoriți timp de 30 de ani, i-au adoptat și pe fiii Oliver Patrick, 39 de ani, și Henry Hayter, 36 de ani.

Între timp, Katherine a absolvit în 2006 o diplomă de licență în psihologie și studii de gen și sexualitate la New York University, potrivit People. Apoi, în 2010, a obținut un master în asistență socială la University of Southern California.

Antreprenoarea a lucrat ca asistent social într-un cabinet privat și part-time la clinica Amae Health, un grup de intervenție care oferă psihoterapie, până înainte de decesul său. De asemenea, Katherine a fost implicată în organizația caritabilă Bring Change 2 Mind, care își propune să reducă stigmatizarea problemelor de sănătate mintală.

În mare parte, Katherine a rămas departe de lumina reflectoarelor, dar de-a lungul anilor a participat la câteva evenimente alături de celebrul ei tată. Ultima lor apariție publică a avut loc în 2023, la aniversarea a 40 de ani a lui Katherine, sărbătorită la Grand Master Recorders. Anterior, duo-ul tată–fiică a apărut împreună la o petrecere pre-Emmy în 2021, organizată la Kimpton La Peer Hotel.

Short a dus-o pe Katherine și la petrecerea de după spectacol pentru producția din Los Angeles a musicalului „The Producers” în 2003 și la evenimentul New York Restoration Project al lui Bette Midler, în 2005.

A fost dezvăluit apelul la 911 efectuat în legătură cu moartea tragică a lui Katherine Short

Apelul la 911 în cazul morții tragice a fiicei lui Martin Short, Katherine, a fost făcut public.

În înregistrare, un dispecer de sex masculin de la Departamentul de Pompieri din Los Angeles poate fi auzit confirmând cu echipele de intervenție că rana lui Short părea a fi „autoprovocată”, potrivit unui material audio publicat marți de Daily Mail.

Vocea a adăugat că persoana care a raportat incidentul autorităților era „cu pacienta și nu putea intra în dormitorul” locuinței asistentei sociale din Hollywood Hills, California.

Identitatea persoanei care se afla alături de Katherine Short nu a fost dezvăluită public, autoritățile preferând discreția în acest caz tragic.

Foto: Profimedia

