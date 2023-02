Ispitele cosmetice ale lunii februarie 2023 – cele mai noi și tentante lansări beauty

Știm ce impact are asupra stării de spirit un păr frumos și sănătos și avem câteva sugestii care pot face minuni pentru podoaba ta capilară. E timpul să punem accentul pe farduri puternic pigmentate și un ten sănătos și să ne răsfățăm cu parfumuri senzuale.

Chanel N°1

Gama N°1 de CHANEL, ce oferă o abordare inovatoare și sustenabilă asupra frumuseții, se completează cu noi produse: loțiunea anti-îmbătrânire N°1 de CHANEL Revitalizing Essence Lotion, crema de față antiaging N°1 de CHANEL Rich Revitalizing Cream și loțiunea pentru corp N°1 de CHANEL Revitalizing Body Serum-In-Mist. Formulele conțin extract de floare roșie de camelie, care combate semnele îmbătrânirii și protejează pielea de consecințele stresului, redându-i vitalitatea.

Tratament profesional

Un păr sănătos începe cu un scalp sănătos! Keune DERMA SENSITIVE PEELING este un produs destinat curățării și revitalizării scalpului. Formula sa inovatoare contine un mix de minerale esențiale (fier, cupru, zinc, siliciu, magneziu) și agenți de îngrijire precum acid glicolic, micro-granule de perlite naturale (care îndepărtează celulele moarte) și arginină, care hidratează și hrănește pielea și favorizează creșterea părului.

Aromă unisex

Apa de toaletă unisex Maison Margiela REPLICA On a date cucerește cu note florale și fructate puternice. Tonurile de coacăze negre sunt completate de cele de ulei de bergamotă și piper roz. Apoi, ies în evidență notele de trandafir, însoțite de davana și geranium, în timp ce patchouli, împreună cu vetiverul și moscul, conferă senzualitate compoziției. Disponibilă pe notino.ro.

50 Shades of Grey

Wella Professionals lansează Silver Glow, un nou tratament regenerator pentru obținerea de argintiuri oxidative pentru părul alb, natural, disponibil în saloane. Pigmenții folosiți sunt rezultatul unor cercetări de durată: ei mimează perfect culorile naturale și cu trecerea timpului pălesc natural, fără să dea naștere unor efecte cromatice nedorite. În plus, nu deteriorează părul, nu conține amoniac, ingrediente de origine animală sau parfum.

Elixir

Familia olfactivă Burberry se îmbogățește în această lună cu o nouă creație ce dă dependență. Este vorba despre Burberry HER Elixir de parfum, conceput pentru femeile cu spirit liber care îndrăznesc să exploreze necunoscutul și caută emoția următoarei aventuri. Are note intense de iasomie, ambră, vanilie, lemn de santal și o explozie de fructe de pădure roșii și negre.

Răsfăț senzorial

Te invităm la o experiență senzorială unică, cu parfumuri rafinate, create de John-Paul Welton, parfumierul casei Welton London. Ne-au cucerit notele dulci din extractul de parfum L’Amour Absolu, cele de tutun și nucșoară din extractul de parfum Lucky Charm și cele de piper roz și mosc din extractul de parfum London Narcotic Elixir. Parfumurile Welton London sunt disponibile în magazinele Niche Parfumerie și pe nicheparfumerie.ro.

De impact

Noua formulă a rujurilor Givenchy Le Rouge Interdit Intense Silk este îmbogățită cu sfere de acid hialuronic pentru un plus de hidratare care durează până la 24 de ore. Disponibil într-o largă varietate de nuanțe, rujul îți îmbracă buzele într-un strat de culoare intens pigmentat, având o textură semi-mată și care rezistă pe buze până la 12 ore.

Aromă florală

Apa de parfum Victoria’s Secret Tease Sugar Fleur este definiția unui vis în care florile, energia și delicatețea sunt laitmotiv. Explozia notelor de iasomie, măr, ambră și lemn de santal creează o dulceață și căldură ce atrag și sensibilizează. În plus, o notă surprinzătoare de gumă de mestecat oferă parfumului un aer jucăuș. Disponibil în magazinele Victoria’s Secret și pe www.victoriassecret.ro.

Pentru luminozitate

Obagi-C® Fx C-Therapy Night Cream este o cremă hidratantă cu o textură bogată, care conține arbutină, vitamina C și vitamina E. Aceste ingrediente acționează în timpul nopții, uniformizând nuanța pielii și conferind luminozitate. Este potrivită tuturor tipurilor de ten, reduce hiperpigmentarea, inclusiv a pistruilor și a petelor cauzate de vârstă, și are beneficii anti-îmbătrânire, reducând aspectul ridurilor și al liniilor fine.

Îngrijire completă

LUNA 4, cea mai nouă gamă FOREO, are drept valoare de bază inovația – cu puncte de silicon care acționează mai blând și cinci tipuri noi de masaje. În afara modelelor LUNA 4, LUNA 4 mini și LUNA 4 go apare și LUNA 4 body – un dispozitiv sub forma unei perii corporale, ce diminuează aspectul celulitei. Descoperă gama LUNA 4 pe notino.ro.

Anti-îmbătrânire

Serul anti-îmbătrânire intensiv Endocare Radiance C Ferulic Edafence protejează pielea împotriva deteriorării cauzate de poluare și alți factori de stres din mediu și stimulează regenerarea dermică. Ingredientele din formula sa, vitamina C și acidul ferulic, au puternice efecte antioxidante și conferă luminozitate pielii, iar textura ușoară, absorbită rapid, neuleioasă este potrivită atât pentru tenul uscat, cât și cel mixt și gras.

Fără pete pigmentare

Petele pigmentare cauzate de expunerea la soare, cele declanșate în sarcină sau după cicatrizarea erupțiilor acneice îți dau bătăi de cap? Estompează-le aspectul inestetic cu ajutorul gamei Dépiderm de la Uriage. Produsele conțin complexul patentat CX 20% care corectează petele, uniformizează textura tenului și includ factor de protecție care te va ajuta să contracarezi mai eficient persistența inestetică a petelor pigmentare.

Combinația ideală

Noua apă de toaletă Marc Jacobs Perfect este o interpretare florală proaspătă a apei de parfum, care se face remarcată la vârf prin notele picante de piper roz și cele luminoase de Polygonum. Acestea se mixează perfect cu tonurile de mijloc de narcise albe, pe o bază elegantă de lemn de cedru, pentru a crea o aromă deosebită, care dă dependență.

O nouă imagine

Modelul și actrița Emily Ratajkowski este noua imagine a francizei Viktor & Rolf Flowerbomb și ne readuce în atenție apa de parfum Flowerbomb, o aromă feminină, delicată și fermecătoare. Acest parfum floral emblematic debutează cu o combinație de ceai prețios și bergamotă, în inima esenței regăsim trandafirul, înconjurat de note de iasomie, orhidee și frezie, iar tonurile de final sunt de patchouli.

Anti-mătreață

Noua gamă pentru îngrijirea părului Kérastase Symbiose elimină rapid mătreața, are eficacitate de lungă durată, dovedită clinic, hidratează fibra capilară și reglează viteza de reînnoire celulară la nivelul scalpului. Gama este compusă din micro-exfoliant pentru scalpul sensibil, șampon purificator anti-mătreață, șampon anti-mătreață hidratant, balsam de păr cu rol calmant, mască de păr revitalizantă și serum de noapte, cu acțiune anti-mătreață.

Accent pe hidratare

Conținând zaharuri vegetale care au capacitatea de a reține apa, precum și acid hialuronic, MÁDARA INFINITY Mist Esență probiotică ajută la restabilirea nivelului de hidratare a pielii. Lactobacilii probiotici normalizează microbiomul pielii, previn pierderea de apă din straturile profunde ale acesteia, în timp ce polifenolii extrași din planta de sânziană țin la distanță factorii de mediu agresivi. Disponibilă pe miobio.ro

Parfum vegan

Zadig & Voltaire This is Her! Undressed este un parfum vegan cu note de vârf de floare de portocal și ghimbir, care învăluie tonurile de ylang-ylang, pentru ca la bază să regăsim moscul senzual și lemnul de santal. Ingredientele regăsite în compoziție sunt naturale și organice, tehnicile folosite pentru recoltarea acestora fiind eco-friendly, iar sticla este făcută din material reciclat.

#swissmade

Realizată cu ingrediente naturale extrase din flori și plante exclusiv din Elveția, dar și cu complexul unic și brevetat Dermatopoietin® Peptide, gama de produse pentru îngrijirea pielii Evenswiss combate semnele de îmbătrânire, hidratează, revitalizează și uniformizează tenul, controlează echilibrul pielii, îi reglează reacția imunitară și contribuie la producerea de elastină, colagen și acid hialuronic. Produsele Evenswiss sunt disponibile pe www.bilenegre.ro.

Tehnologie patentată

Placa de îndreptat părul L’Oréal Professionnel SteamPod 4.0 oferă numeroase posibilități de hairstyling și asigură un păr perfect drept, de la rădăcină până la vârfuri. Are plăci ceramice rezistente și mai late, un senzor de temperatură inteligent, iar tehnologia cu abur patentată face ca utilizarea să fie mai ușoară și eficientă, reducând deteriorarea mecanică a fibrelor de păr cu până la 95%.

Pentru tenul sensibil

Dr. Jart+ Cicapair™ Tiger Grass Color Correcting Treatment este o cremă multifuncțională, extrem de eficientă pentru neutralizarea instantanee a roșeții pielii și uniformizarea nuanței tenului. Este potrivită și pentru pielea sensibilă, conferă hidratare, dar și un aspect natural, sănătos, protejează împotriva efectelor razelor solare, având filtru SPF mineral, și poate fi folosită și ca bază de machiaj. Disponibilă pe notino.ro.

De încercat și de adorat:

Apă de parfum Eros pour Femme, Versace, 50 ml, 479 lei

Apă de parfum Ganymede, Marc-Antoine Barrois, 100 ml, 930 lei (disponibilă în Beautik)

Apă de parfum La Rhapsodie Noire, Dusita Parfums, 50 ml, 750 lei (exclusiv în Niche Parfumerie)

Apă de parfum Miss Dior, DIOR, 50 ml, 557 lei

Loțiune hidrantă și revitalizantă Defense Nightly Reconditioning Moisturizer, Paula’s Choice, 180 lei

Paletă de farduri de pleoape Sparks Of Joy, Catrice, 64 lei

Ruj Rouge Allure Velvet, Chanel, 225 lei

Serum anti-îmbătrânire Derma Peptides, Theramid, 175 lei (disponibil pe bilenegre.ro)

Tratament fără clătire pentru păr Blonde Savior Leave-In Treatment, Keune, 73 lei

Ulei facial cu efect regenerator Vitamin Cocktail, MOSSA, 75 lei (disponibil pe miobio.ro)

