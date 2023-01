Ispitele cosmetice ale lunii ianuarie 2023 – cele mai noi și tentante lansări beauty

Atmosfera pariziană plutește în aer și nu ne referim doar la iconicul Chanel N°5, ci și la colecții speciale și noutăți parfumate.

Este momentul să ne înconjurăm de cele mai frumoase, îmbietoare și glam produse de frumusețe, care ne vor face cu adevărat să strălucim.

De colecție

Casa Chanel ne readuce în atenție iconicul parfum N°5, o aromă senzuală care a făcut istorie în domeniul frumuseții. Gama Chanel N°5 se îmbogățește acum cu N°5 The Gold Body Oil, o loțiune pentru corp cu o textură bogată, ce conferă o strălucire subtilă pielii, lăsând-o hidratată și delicat parfumată. Descoperă întreaga gamă în Chanel Espace Beauté din București.

Experiență olfactivă

Victoria’s Secret revine în centrul atenției cu Bare Eau de Parfum, o aromă menită să pună în evidență puterea individualității. Mai mult, chimia aparte dintre notele fine de mosc, mandarine de Madagascar și petale de violetă egipteană creează o experiență olfactivă de neuitat. Apa de parfum Bare Eau de Parfum este disponibilă în magazinele Victoria’s Secret din București sau online pe www.victoriassecret.ro.

Note lemnoase

Apa de parfum Dusita La Rhapsodie Noire evocă atmosfera cafenelelor pariziene din anii 1920. Notele de deschidere de cafea și rom și tonurile de trabuc sunt puse în valoare de cele de salvie și lavandă, dar și de un amestec floral de mimoză și iasomie de Sambac, pe o bază de lemn de stejar, de santal și vetiver. Disponibilă în magazinele Niche Perfumerie și pe nicheparfumerie.ro.

Inovație

FOREO ne surprinde cu lansarea LUNA 4 body, o perie hi-tech, destinată curățării, exfolierii și masajului, ce îți va transforma complet rutina de îngrijire. Dispozitivul se bucură de tehnologia pulsațiilor T-Sonic, care, prin punctele de contact din silicon, îndepărtează eficient impuritățile din straturile mai profunde ale pielii. Descoperă toată gama de beneficii ale dispozitivului LUNA 4 body pe www.notino.ro.

Magie DIOR

Pentru acest sezon, Peter Philips, director de creație și imagine Dior Makeup, a dezvăluit o colecție specială și strălucitoare, în cadrul unei campanii ce o are ca imagine pe celebra Anya Taylor-Joy. Datorită rolurilor de excepție de pe ecrane, ținutelor spectaculoase purtate pe covorul roșu și modului ei de a revoluționa tiparele de frumusețe, Anya Taylor-Joy este fără îndoială întruchiparea femeii moderne Dior.

Note senzuale

Plein Fatale este numele primului parfum feminin semnat Philipp Plein, o creație olfactivă florală ce are la bază note de coacăze negre, piper roz, bergamotă și ambrox. În inima parfumului se regăsesc tonurile de ylang-ylang îmbătător combinat cu tuberoză, iasomie și petale de trandafir, iar notele de top sunt cele de patchouli, lemn de santal, mosc și acord de vanilie.

Senzualitate pură

Apa de parfum Mugler Alien Goddess Intense amplifică notele magnetice de bergamotă de Calabria, de superinfuzie de iasomie Grandiflorum și de infuzie de vanilie de Bourbon – notele semnătură ale parfumului iconic original. Cu tonuri florale, lemnoase și de ambră, noul parfum se remarcă și prin stilizarea sticlei sale unice cu talisman. Acum îl poți achiziționa și într-un set cadou special, disponibil pe notino.ro.

Cadou parfumat

Fiecare creație narciso rodriguez – for her și NARCISO – este o expresie unică a tonurilor de mosc, notă semnătură a brand-ului. Clasica apă de toaletă are note florale, apa de parfum cucerește cu tonurile de trandafir, în timp ce for her MUSC NOIR pune accent pe note lemnoase și de piele, în contrast cu for her MUSC NOIR ROSE, un omagiu adus tuberozei.

Îngrijire de top

Dermacosmetics Night Performer Serum este un serum anti-îmbătrânire de noapte care reduce eficient ridurile și petele pigmentare. Formula sa concentrată în acid hialuronic întărește și calmează pielea, oferindu-i o hidratare intensă, pe tot parcursul nopții. La trezire, pielea arată vizibil mai proaspătă, mai fermă și revitalizată. Disponibil în parfumeriile Douglas.

Puterea retinolului

Obagi® Retinol 1.0 are o formulă unică, cu o concentrație ridicată de retinol incapsulat, care eliberează treptat ingredientul pentru a obține cel mai bun rezultat. Produsul minimizează aspectul liniilor fine și al ridurilor, îmbunătățește aspectul tenului, uniformizează nuanța acestuia, dezvăluind o piele care arată sănătos. Mai conține unt de shea, ubiquinonă (Coenzima Q10), ulei de jojoba și extract de mușețel.

Look de impact

Bobbi Brown Luxe Eye & Cheek Palette este o paletă în ediție limitată, care conține farduri de pleoape, dar și iluminator, perfecte pentru un machiaj care nu poate trece neobservat. Nuanțele sunt ușor de combinat și poți alege între șase culori cu finisaje metalice intense, mate și strălucitoare, care rezistă întreaga zi pe pleoape. Paleta este disponibilă pe notino.ro.

Oh là là

Noua colecție Blush Gourmand de la SABON aduce un omagiu pasiunii pariziene pentru gust și tuturor acelor minuni gastronomice ce oferă clipe delicioase de pură plăcere vizuală, tactilă și olfactivă. Colecția cuprinde seturi cadou în care vei regăsi cele mai apreciate produse SABON: ulei de duș, loțiune de corp, scrub de corp, unt pentru mâini, exfoliant de față sau aromă de cameră.

Un strop de fericire

Apa de parfum Issey Miyake A Drop d’Issey este o explozie de note florale, cu ușoare acorduri lemnoase. Debutează cu tonuri de petale de trandafir de Damasc, în inima parfumului stă liliacul modern obținut de parfumier prin tehnologii inovatoare, alături de prospețimea florilor de portocal și acordurile de lapte de migdale. Flaconul, stilizat într-un mod minimalist, este fabricat din sticlă reciclată 5%.

Efect mat

Noul fond de ten YSL ALL HOURS FOUNDATION are o formulă cu 77% ingrediente de îngrijire și un complex de acid hialuronic ce lasă tenul hidratat, în timp ce extractul de iasomie are efect anti-oboseală. Oferă acoperire completă, uniformă, este rezistent la transfer și la apă și conferă un efect mat, luminos, dar are și SPF 39 . Disponibil pe notino.ro.

Cadoul potrivit

Suntem sigure că, atunci când te gândești la darul perfect, ai în minte două noțiuni – calitate și durabilitate. Maria Nila Gift Boxes 2022 reprezintă o serie de produse care reinterpretează în mod unic gamele Care & Style. Împreună cu șamponul și balsamul la alegere, fiecare cutie conține și un ulei de argan True Soft. Disponibile în magazinele Xpert Beauty și pe www.xpertbeauty.ro.

Ediție limitată

Descoperă cele 24 de produse de machiaj speciale în Calendarul de Advent al machiajului de la Douglas. Calendarul este plin de produse și accesorii care te vor ajuta să obții un look în tendințe! Pentru că nu vrem să îți stricăm surpriza, îți enumerăm doar câteva: paletă de farduri de pleoape, mascara. ruj lichid, lipliner, eyeliner, bureței pentru machiaj etc.

Mâini protejate

Textura catifelată și formula intensiv hidratantă a cremei de mâini MÁDARA Deep Comfort redă finețea pielii uscate. Extractele de sânziene și de crețișoară alchemilla furnizează pielii antioxidanți esențiali, acidul hialuronic hidratează, în timp ce untul de cacao hrănește, catifelează și netezește. Formula sa organică, vegană și cruelty-free este creată fără parfumuri sintetice, fără conservanţi sintetici, fără uleiuri minerale. Disponibilă pe miobio.ro.

Buze cu volum

PMD Kiss Lip Plumping System Blush este un dispozitiv inteligent pentru buze, cu efect de volum și anti-îmbătrânire. Aparatul utilizează tehnologia de vidare cu pulsații și, împreună cu serul special pe care îl conține, conferă buzelor un aspect voluminos și sănătos, stimulând în același timp producția de colagen, pentru a reduce striațiile și ridurile de la nivelul buzelor. Disponibil pe xpertbeauty.ro.

Un plus de culoare

Un ten tern în zilele reci de iarnă? Nu mai este cazul! Fardul de obraz Catrice Sparks of Joy Blush Sticks, disponibil în nuanțele roșu și roz, creează o strălucire radiantă cu un finisaj natural. Textura sa cremoasă este foarte ușor de aplicat și de uniformizat – cu cât folosești mai multă culoare, cu atât rezultatul va fi mai intens.

De încercat și de adorat:

Apă de parfum Good Girl Gold Fantasy, Carolina Herrera, 80 ml, 573 lei

Apă de toaletă REPLICA By the Fireplace Limited Edition, Maison Margiela, 100 ml, 561 lei (disponibilă pe Notino.ro)

Cremă de zi cu SPF 30 Tensage, Endocare, 70,99 lei

Elixir de noapte cu acțiune anti-îmbătrânire Line Killer X-Treme Fusion, Rexaline Premium, 216,30 lei (disponibil pe Xpertbeauty.ro)

Extract de parfum B683 EXTRAIT, Marc-Antoine Barrois, 50 ml, 1.400 lei (disponibil în Beautik)

Parfum Oud Rouge Intense, Fragrance du Bois, 50 ml, 1.620 lei (disponibil pe Nicheparfumerie.ro)

Pudră liberă pentru ten Prisme Libre Loose Powder 4 in 1 Harmony, Givenchy, 269 lei

Serum pentru păr The Royal Tribute Hair Serum, Keune, preț la cerere

Serum concentrat Peptide Booster, Paula’s Choice, 295 lei

Set cadou Signorina Misteriosa, Salvatore Ferragamo, 566 lei (exclusiv în parfumeriile Douglas)

Set pentru îngrijirea corpului Oranges & Stockings Spiced Orange Essentials, The Body Shop, 210 lei

Foto: PR

