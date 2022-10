Comediile romantice cu cele mai mari câștiguri la box office din toate timpurile

Dacă te numeri printre persoanele care preferă să se uite la comedii romantice, îți spunem că sunt câteva care au avut câștiguri fabuloase la box office. Cu siguranță filmele din această listă le-ai mai văzut până acum, dar merită să le revezi pentru că de fiecare dată îți vor transmite o altă emoție.

1. Knocked Up

Comedia romantică Knocked Up a fost regizată și scrisă de Judd Apatow. Se pare că pelicula a câștigat 148,7 milioane de dolari la box office-ul național, având un buget de 30 de milioane de dolari, arată Box Office Mojo. Filmul a rămas timp de opt săptămâni în top zece, iar succesul acesta a fost garantat de performanțele protagoniștilor, Katherine Heigl și Seth Rogen.

2. Runaway Bride

Julia Roberts și Richard Gere au revenit pe ecrane, la nouă ani distanță de când au jucat în Pretty Woman, în filmul Runaway Bride. Privind câștigurile, filmul a primit 152,2 milioane de dolari la box office-ul național, față de un buget de 70 de milioane de dolari. Criticii nu au lăudat pelicula, însă fanii au fost încântați să-i vadă din nou împreună într-o peliculă pe Julia Roberts și Richard Gere.

3. Sex and the City

Având în vedere succesul celebrului serial Sex and the City, nu este de mirare apariția ulterioară a filmelor care continuă povestea. Pelicula din 2008 o urmărește pe Carrie Bradshaw în timp ce se pregătește, sau mai bine zis încearcă, să se căsătorească cu Mr. Big. Filmul, conform Box Office Mojo, a câștigat 152,6 milioane de dolari la box office-ul național. Bugetul a fost de 65 milioane de dolari.

4. The Proposal

Subiectul întâlnirilor false a mai fost explorat și în alte pelicule, însă în filmul The Proposal regizat de Anne Fletcher a contribuit performanța actorilor principali, și anume Sandra Bullock și Ryan Reynolds. Pe lângă câștigurile impresionante de la box office, de 163,9 milioane de dolari, Sandra Bullock a primit o nominalizare la Globurile de Aur pentru interpretarea ei.

5. Crazy Rich Asians

Crazy Rich Asians are ca sursă de inspirație romanul cu același nume. Filmul din 2018 regizat de Jon M. Chu îi surprinde în rolurile principale pe Constance Wu și Henry Golding. Criticii au apreciat pelicula care a câștigat 174,8 milioane de dolari la box office. De asemenea, timp de patru săptămâni, Crazy Rich Asians s-a aflat în fruntea topurilor de box office interne.

6. There’s Something About Mary

There’s Something About Mary are o distribuție cuprinsă de nume faimoase la Hollywood, iar aici îi putem aminti pe Cameron Diaz, Ben Stiller și Matt Dillon. Comedia aceasta romantică din 1998 a înregistrat un succes la box office, ajungând la 176,4 milioane de dolari. Este un film pe care îl poți urmări atunci când ai nevoie de relaxare și care te va face să îți schimbi dispoziția.

7. Pretty Woman

Filmul Pretty Woman a câștigat 178,4 milioane de dolari la box office-ul național în timpul lansării sale. Totuși, estimările ar evidenția că filmul cu Julia Roberts și Richard Gere ar fi vândut mai multe bilete decât oricare altă comedie romantică. Chiar și așa, ca urmare ca vânzărilor de bilete mai ieftine în 1990, pelicula nu a avut parte de cifre atât de grozave la box office.

8. Hitch

Hitch s-a lansat în 2005, iar rolul principal este interpretat de Will Smith. Deși comedia romantică a primit recenzii diverse de la critici, a câștigat 179,4 milioane de dolari la box office. Acest lucru se datorează notorietății actorului Will Smith și a fanilor săi interesați de fiecare proiect în care este implicat.

9. What Women Want

What Women Want a strâns un public numeros în cinematografe în 2000. Comedia romantică cu Helen Hunt și Mel Gibson a avut câștiguri de 182,8 milioane de dolari la box office, iar fanii au fost surprinși în mod plăcut de chimia dintre cele două staruri.

10. My Big Fat Greek Wedding

Bugetul filmului My Big Fat Greek Wedding a fost de 5 milioane de dolari, iar la box office-ul național a câștigat 241,4 milioane de dolari. În ciuda faptului că nu s-a aflat pe primul loc la box office, spectatorii au fost încântați de poveste și de distribuție.

