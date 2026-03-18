Galliano pentru toți? Designer-ul revine în modă cu un parteneriat neașteptat, care a surprins pe toată lumea

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

După doi ani de discreție, departe de ritmul intens al industriei, John Galliano revine într-un mod neașteptat: nu printr-o casă de lux, ci printr-un parteneriat de doi ani cu Zara. Proiectul presupune lansări sezoniere, începând din septembrie 2026, și are ca punct de plecare arhiva brand-ului spaniol, pe care designer-ul o va reinterpreta, deconstrui și transforma în colecții noi.

Ideea nu este însă atât de surprinzătoare pe cât pare. Galliano a lucrat întotdeauna prin reinterpretare. La Dior a rescris codurile casei într-o manieră radical contemporană, iar la Margiela a dus mai departe logica deconstrucției și a remix-ului. Faptul că acum primește acces la o arhivă vastă, dar accesibilă, pare mai degrabă o continuare firească a acestui proces.

„Este ceva ce nu am mai făcut până acum și tocmai asta mă entuziasmează”, spune el.

Și totuși, alegerea ridică întrebări. De ce Zara? Și de ce acum? Asocierea cu un brand global, construit pe viteză și volum, contrastează puternic cu universul teatral și extrem de personal al lui Galliano. În același timp, tocmai această scară pare să fie miza. Designer-ul însuși vorbește despre fascinația de a lucra pentru „o platformă atât de mare”, ceea ce sugerează o dorință clară de a ajunge la un public nou.

Există și o dimensiune personală în această decizie. După anii complicați care au urmat plecării sale de la Dior și după revenirea solidă de la Margiela, acest proiect pare un nou capitol, poate cel mai deschis de până acum. Mai puțin despre exclusivitate și mai mult despre acces, mai puțin despre distanță și mai mult despre apropiere.

Aș cumpăra Galliano x Zara? Întrebarea nu e deloc superficială. Ea pune în joc tensiunea dintre două lumi: una a autorului, recognoscibil și intens, și una a producției de masă. Pariul este dacă identitatea lui Galliano poate rămâne intactă într-un sistem atât de amplu. Sau, poate, dacă tocmai acest context îi va da o formă nouă.

Și pentru Zara, mutarea este la fel de strategică. Brand-ul își construiește de câțiva ani o imagine tot mai rafinată, iar asocierea cu un nume ca Galliano aduce nu doar vizibilitate, ci și un tip de legitimitate creativă.

Campania care anunță colaborarea merge într-o direcție surprinzător de calmă. Portretele semnate de Szilveszter Makó îl arată pe Galliano într-o lumină reținută, concentrată, mai aproape de atelier decât de spectacol.

„Se spune că actul al treilea al vieții este cel mai important și poate fi și cel mai frumos”, spune designer-ul. Este o frază simplă, dar care pare să definească exact momentul în care se află.

Până la primul drop, rămân multe necunoscute, dar poate că tocmai asta face colaborarea atât de interesantă: nu doar hainele, ci întrebarea din spatele lor, cât din universul lui Galliano poate fi tradus într-un limbaj accesibil, fără să-și piardă forța. Pentru că, în fond, miza nu este doar ce va face Galliano pentru Zara, ci mai ales ce va însemna Zara pentru Galliano.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro