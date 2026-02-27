Theo Rose, noi mărturisiri după ce s-a speculat că ar părăsi juriul emisiunii Vocea României: „Nu s-a pus problema vreodată că aș fi plecat”

Theo Rose a făcut noi mărturisiri după ce s-a speculat că ar părăsi juriul emisiunii Vocea României.

Theo Rose a venit cu noi clarificări pe marginea zvonurilor conform cărora nu ar mai face parte din juriul emisiunii „Vocea României” de la PRO TV.

Theo Rose, despre prezența ei la Vocea României

Într-o sesiune de întrebări pe Instagram, Theo Rose a răspuns sincer după ce fanii au fost curioși să afle dacă mai face sau nu parte din componența juriului de la „Vocea României.”

„Mă veți vedea, pentru că îmi place foarte tare „Vocea României.” Mă rog, nici nu s-a pus problema vreodată că aș fi plecat de la „Vocea României.” Doar s-a interpretat așa mesajul meu și nu… Am simțit că nu mai are sens să vin cu niciun răspuns, că erau alte subiecte de importanță majoră în perioada aia. Zic: aia era problema? Și dacă sunt, și dacă nu mai sunt, cu ce ne modifică calitatea vieții? Înțelegeți?”, a transmis Theo Rose pe Instagram.

PRO TV, reacție după ce s-a zvonit că Theo Rose ar pleca de la „Vocea României”

Reprezentanții PRO TV au ținut să clarifice faptul că echipa de producție este acum în căutarea concurenților pentru noul sezon. În ceea ce privește componența juriului de la „Vocea României', pentru moment nu au specificat noutățile.

„Sezonul 13 al emisiunii Vocea României s-a încheiat în decembrie 2025, iar în acest moment echipa de producție este în plin proces de casting pentru găsirea concurenților cu cele mai spectaculoase voci pentru sezonul 14. Nu putem răspunde speculațiilor apărute, însă, în momentul în care vom avea noutăți de comunicat, o vom face oficial”, au transmis reprezentanții PRO TV pentru Libertatea.

Theo Rose, anunț neașteptat după finala Vocea României 2025

La scurt timp după finala „Vocea României” 2025, Theo Rose a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, vorbind despre corectitudinea concursului și despre efortul din spatele acestui sezon intens.

Artista a vorbit deschis despre experiența trăită în acest sezon, mărturisind că se simte obosită, dar împlinită, subliniind că, din punctul ei de vedere, parcursul competiției a fost unul onest și corect. Foarte mulți fani au interpretat mesajul artistei ca fiind unul prin care anunță faptul că părăsește juriul emisiunii Vocea României, deși Theo Rose nu a subliniat exact acest aspect.

„Anul acesta, Vocea României se oprește pentru mine exact acolo unde trebuia. Cu un zâmbet obosit, cu multă muncă în spate și cu sentimentul acela că, indiferent de rezultat, drumul a fost onest. Îi felicit pe Tudor și pe Alessia. Viața are uneori un simț al umorului foarte fin, iar muzica știe să-și găsească singură locul potrivit. Respect, oameni buni. Le mulțumesc oamenilor care au fost alături de Eva. Ați văzut ce am văzut și noi… un artist în formare, cu o voce care te mișcă fără să vrea. Am muncit enorm, am ales mult, am greșit pe alocuri și tocmai de asta simt că alegerile au fost adevărate”, a scris Theo Rose pe rețelele de socializare.

Theo Rose a ținut să îi mulțumească lui Horia Brenciu, colegul său din juriu, pentru energia pozitivă și generozitatea de care a dat dovadă pe tot parcursul show-ului.

„Mulțumesc, Horia Brenciu. Pentru energia care apare exact când bateriile sunt pe roșu, pentru umor, pentru generozitate și pentru felul în care știe să ne țină pe toți în picioare când oboseala se vede în ochi. Asta nu se învață. Asta se are.
De Eva sunt foarte mândră, să știți! Nu pentru un loc sau o etapă, ci pentru cum a crescut sub presiune. Am mare încredere că va fi unul dintre artiștii care vor schimba muzica din România. Iar eu am câștigat ceva ce nu apare în clasamente: o soră mai mică, ce va fi mare din toate punctele de vedere. În rest, muzica merge mai departe. Și noi cu ea. Mulțumesc tuturor. Din inimă”, și-a încheiat vedeta mesajul.

Foto: Arhiva ELLE

