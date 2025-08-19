3 zodii care înclină să aibă un stil de atașament evitant

Zodiile acestea tind să aibă un stil de atașament evitant din cauză că încă mai au răni emoționale nevindecate, iar asta le face să se ferească de relații pentru a nu mai trăi aceleași experiențe care le-au cauzat traume și suferințe.

Săgetător

Nativii Săgetător și-au dezvoltat în timp, în urma diverselor experiențe neplăcute prin care au trecut în viața sentimentală, un stil de atașament evitant. Iar asta înseamnă că s-au obișnuit foarte repede cu singurătatea, nu se mai simt anxioși atunci când nu mai sunt într-o relație și evită pe cât posibil angajamentele care presupun o implicare serioasă și pe termen lung din partea lor. Nu refuză complet ideea de a fi într-o relație de cuplu, dar, din punct de vedere emoțional, încă mai au anumite răni de vindecat până când să facă acest pas.

Vărsător

Din cauză că nu mai vor să sufere și să retrăiască traume din trecut, nativii Vărsător ajung să evite să intre într-o relație. Au ajuns la stadiul în care nu mai vor să cunoască deloc oameni noi, nu mai vor să meargă la întâlniri amoroase eșuate și să depună resurse emoționale care devin irosite. Nu mai sunt dispuse să se deschidă în fața oricui și să se expună cu totul. Din aceste cauze, forma de atașament pe care au dezvoltat-o este una nesigură.

Capricorn

Nativii Capricorn au căpătat o oarecare frică de a se implica într-un mod cât se poate de asumat într-o relație. Chiar dacă la început, în cuplu, lucrurile par să funcționeze foarte bine, tocmai asta ajunge să îi sperie și să îi facă să dispară atunci când nici nu te aștepți. Nu sunt obișnuiți cu relații sănătoase, armonioase, bazate pe respect reciproc și încredere. Din cauza experiențelor anterioare nefericite, se distanțează repede de cineva, mai întâi emoțional, iar ulterior și fizic.

