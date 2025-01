Care este, de fapt, relația dintre Will Smith și Jada Pinkett Smith? Detalii surprinzătoare dezvăluite de surse apropiate celor doi

Will Smith și Jada Pinkett Smith sunt „încă împreună”, în ciuda faptului că locuiesc în case separate. O sursă apropiată celor doi a dezvăluit pentru PEOPLE că aceștia trăiesc în continuare independent, dar viețile lor rămân interconectate.

„Spuneți cum vreți. Își trăiesc propriile vieți, dar nu au rupt complet legătura”, a declarat sursa pentru publicație. O altă sursă a spus că Will, 56 de ani, și Jada, 53 de ani, „sunt încă împreună”, dar, în ceea ce privește conviețuirea, „au avut case separate de ani buni.”

Căsătoriți din 1997, Will Smith și Jada Pinkett Smith s-au separat în 2016. Dezvăluirea a fost făcută chiar de către actrița din Girls Trip, înainte de lansarea cărții sale Worthy în 2023. „Încă încercăm să înțelegem cum stau lucrurile”, a dezvăluit Jada pentru PEOPLE la acea vreme.

Jada Pinkett Smith a confirmat în cadrul emisiunii Today că separarea ei de Will Smith nu a fost „un divorț pe hârtie”, ci „când au ajuns în 2016, erau pur și simplu epuizați de încercări.”

Actrița a mai spus că „am făcut o promisiune că nu va exista niciodată un motiv pentru care noi să divorțăm', explicând: „Vom trece peste… orice. Pur și simplu nu am reușit să îmi încalc această promisiune'.

În cartea sa, Jada Pinkett Smith a reflectat și asupra momentului în care Will Smith l-a lovit pe Chris Rock pe scena de la gala premiilor Oscar din 2022, după ce comediantul în vârstă de 58 de ani a făcut un comentariu despre Jada, care suferă de alopecie.

„Trăisem vieți separate și eram acolo ca familie, nu ca soț și soție. Dar când l-am auzit pe Will strigând ‘soție în haosul momentului, s-a produs o schimbare internă de: Oh (…). Sunt soția lui! Sunt conștientă că mă aflu la Oscaruri într-o rochie frumoasă, dar foarte grea, de culoare verde pădure, cu un guler înalt, un corset cu fermoar și o trenă lungă de o mie de kilometri, și că a trebuit să stau așezată toată seara. Dar, indiferent ce se întâmplă, eu și Will suntem împreună în asta”, scrie ea.