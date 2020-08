Cum arată Manolo, fiul actriței Sofia Vergara

Pe Sofia Vergara o știm din celebrul serial Modern Family, însă până acum e posibil să nu fi auzit de fiul ei, Manolo, cu toate că a fost prezent alături de mama sa la mai multe evenimente.

Atunci când Sofia Vergara avea 18 ani, ea s-a căsătorit cu Jose Luis Gonzalez, fiind iubitul ei din liceu. La 19 ani, Sofia Vergara a devenit mamă, însă după doi ani, ea a divorțat de tatăl copilului ei, însă au rămas în relații bune pentru a-și crește copilul.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Manolo Gonzalez Vergara (@manologonzalezvergara) pe Apr 11, 2019 la 11:18 PDT



Manolo a crescut în Miami alături de mama sa. El a studiat producția de film, iar în 2015 a absolvit Emerson College.

Vezi această postare pe Instagram So happy🎉🎉@manologonzalezvergara #Emersongraduationweekend O postare distribuită de Sofia Vergara (@sofiavergara) pe Mai 18, 2015 la 10:54 PDT

În septembrie 2017, Manolo a fost alături de mama sa la Premiile Emmy pentru că soțul Sofiei Vergara, Joe Manganiello, nu a putut ajunge la eveniment. Încă de atunci toată lumea s-a întrebat cine este tânărul fermecător care a însoțit-o pe Sofia Vergara la eveniment. Manolo a mai fost alături de Sofia Vergara și la Globurile de Aur în 2014. În plus, atunci când actrița a primit o stea pe Walk of Hame, Manolo a fost acolo și a ținut și un discurs.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Sofia Vergara Orgullo Col (@sofiavergaralanuestra) pe Sep 18, 2017 la 10:55 PDT

Acum, tânărul de aproape de 28 de ani este model. Încă de la o vârstă fragedă și-a făcut debutul în modeling alături de mama sa. În 2014 a fost și protagonistul unei ședinte foto pentru revista Paper, având ca inspirație filmele regizorului Pedro Almodóvar.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Manolo Gonzalez Vergara (@manologonzalezvergara) pe Dec 21, 2016 la 11:14 PST

Pe lângă cariera de model, Manolo este interesat și de actorie. El a jucat rolul unui DJ în Hot Pursuit. Alte filme în care a apărut sunt The Big Feed și Guilty Party. Însă, el a experimentat și rolul de regizor. A regizat scurtmetrajele Waking Up și Post-Morte. Sofia Vergara își susține foarte mult fiul și este mândră de el.

Manolo s-a lansat și în afaceri. Mai exact, el a lansat o colecție de haine de lux și accesorii pentru câini care se numește CANINI. Colecția se vinde exclusiv la NoMad și Park MGM Resort din Las Vegas. Nu e de mirare că are această afacere, având în vedere că are un câine extrem de simpatic, un chihuahua pe nume Baguette și pe care l-a adoptat în ianuarie 2018. Chiar dacă mamei sale nu îi plăceau câinii, se pare că acum îl adoră. „Mamei mele nu îi plăceau câinii. Timp de 20 și ceva de ani, nu m-a lăsat să am un câine, iar acum că îl am, îl adoră”, a spus Manolo în cadrul unui video pe Instagram.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de CANINI by Baguette (@caninibybaguette) pe Iul 10, 2020 la 10:41 PDT

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Manolo Gonzalez Vergara (@manologonzalezvergara) pe Mai 5, 2020 la 7:47 PDT

Manolo Vergara este și un mare fan al lui Cher. Bunica lui a fost cea care l-a adus în 1999 la un concert al artistei, iar între timp a ajuns să o și cunoască pe Cher.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Manolo Gonzalez Vergara (@manologonzalezvergara) pe Aug 22, 2017 la 5:28 PDT

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Manolo Gonzalez Vergara (@manologonzalezvergara) pe Mai 20, 2020 la 9:30 PDT

Foto: Profimedia

