Joe Manganiello descrie povestea de dragoste pe care o trăiește alături de soția lui, Sofia Vergara

Au trecut aproape patru ani de când Joe Manganiello și Sofia Vergara s-au căsătorit, și potrivit interviului pe care starul din „Magic Mike” l-a acordat celor de la Men’s Health, dragostea lor continuă să crească pe zi ce trece: „Viața mea este incredibilă pentru că îmi plac foarte tare soția. Îmi place să vorbesc cu ea, râdem împreună cât e ziua de lungă. Ce iubesc cel mai mult pe lume este să-mi fac soția să râdă până îi dau lacrimile. Este cel mai frumos sentiment.”

Vezi această postare pe Instagram HAPPY VALENTINES DAY to my baby ❤️ O postare distribuită de JOE MANGANIELLO (@joemanganiello) pe Feb 14, 2019 la 11:51 PST

Joe a continuat prin a descrie cum își petrec zilele libere împreună, spunând: „Facem maraton de Netflix și ne uităm la seriale precum „Game of Thrones”, „Mindhunter” sau „Naked and Afraid”. Bineînțeles, viața la Hollywood nu este mereu atât de simplă, însă cei doi pare că sunt cu adevărat suflete pereche în orice fel de circumstanțe. „Iubesc că știe cum să aibă grijă de ea, evident, pentru că am avut nevoie să fiu cu o persoană încrezătoare în sine. A fost nevoie de o persoană puternică și sigură pentru a face față proiectelor în care am fost implicat. Însă atunci când suntem acasă, suntem opuși în toate modurile bune și compatibili în aceleași moduri incredibile. Masculin/feminin, yin și yang, oricum vreți să-i spuneți”, a adăugat Joe.

