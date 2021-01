Decizie radicală: Kanye West și Kim Kardashian nu mai locuiesc împreună

Lucrurile nu sunt tocmai roz pentru Kim Kardashian și Kanye West. Relația celor doi a avut de suferit în timpul campaniei electorale, când rapper-ul a candidat pentru funcția de președinte al Statelor Unite ale Americii și a șocat cu o serie de mărturisiri intime despre Kim și viața lor de cuplu. În plus, tulburarea bipolară de care acesta suferă nu a făcut decât să înrăutățească situația.

Mai nou, se pare că cei doi locuiesc separat, Kanye West petrecându-și majoritatea timpului la ferma sa din Wyoming, în timp ce Kim își continuă viața alături de cei patru copii ai lor în Los Angeles.

„Kanye își alocă timpul și spațiul necesar pentru a lucra la propria persoană și își petrece mult timp în Wyoming”, a declarat o sursă apropiată pentru HL.

„Se pare că nu are în plan să se întoarcă în LA prea curând, sau cel puțin, nu definitiv, dar Kim este OK cu asta. Are mulți oameni minunați care îl sprijină, iar asta o ajută pe Kim să fie liniștită. E într-un loc mai bun când e acolo, iar Kim trebuie să rămână în LA și vrea să aibă copiii alături de ea. Își dă toată silința ca viața lor să rămână una normală. Vorbesc în fiecare zi, iar Kanye vorbește la telefon sau pe FaceTime cu copiii.”, a declarat sursa pentru site-ul Hollywood Life.

În urmă cu o lună, o altă sursă mărturisea pentru HL că cei doi au probleme în căsnicie. „Kim și Kanye se luptă să rămână împreună, iar asta se întâmplă de ceva timp”. Cu toate acestea, cei doi nu intenționează să se despartă, a mai adugat aceasta. „Se pare că ea nu va solicita vreodată divorțul, sau cel puțin nu în curând. Într-adevăr, trăiesc separat în momentul de față și o fac de ceva vreme. Încă vorbesc constant și amândoi par mulțumiți cu modul în care lucrurile decurg”.

