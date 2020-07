Tulburarea bipolară l-ar fi făcut pe Kanye West să candideze la președinția SUA, spun surse apropiate

Kanye West a anunțat săptămâna trecută pe Twitter că va candida la alegerile prezidențiale din Statele Unite ale Americii. Mesajul său a fost următorul: „Acum trebuie să ne respectăm promisiunea făcută Americii, având încredere în Dumnezeu, unificându-ne viziunea şi construindu-ne viitorul. Eu candidez pentru preşedinţia Statelor Unite ale Americii.”

O sursă apropiată rapper-ului a declarat pentru site-ul People că această decizie vine pe fondul afecțiunii cu care Kanye se confruntă, și anume tulburarea bipolară. „Kanye a fost bine o perioadă lungă de timp. În trecut a suferit episoade depresive cauzate de tulburarea sa bipolară. Acum, trece din nou prin momente grele”.

Sursa a mai declarat și că soția sa, Kim Kardashian, își face griji pentru comportamentul lui Kanye. „Kim este îngrijorată, la fel ca întreaga sa familie. Este o situație stresantă pentru Kim, fiindcă comportamentul lui Kanye este extrem de imprevizibil. Episoadele durează de obicei câteva săptămâni, iar apoi lucrurile revin la normal. Kim speră să se întâmple la fel și acum”.

După mai mulți ani în care fanii au speculat că fondatorul companiei Yeezy ar avea probleme psihice, după ce a fost internat în 2016 și a fost nevoit să-și anuleze turneul Saint Pablo, acesta a confirmat în 2018 diagnosticul, odată cu lansarea albumului său, „Ye”, scriind pe copertă „I Hate Being Bipolar. Its Awesome” (Urăsc să fiu bipolar. Este minunat.)

Invitat în cadrul show-ului My Next Guest Needs No Introduction, Kanye West a vorbit anul trecut cu David Letterman despre momentele dificile prin care a trecut de când a fost diagnosticat cu tulburare bipolară: „Când trăiești în această stare, ești foarte paranoic în legătură cu orice. Toată lumea – aceasta este experiența mea, alte persoane au experiențe diferite – interpretează un rol. Totul este o conspirație. Simți că guvernul îți implantează cipuri în cap. Simți că ești înregistrat. Simți toate aceste lucruri. Ai un moment în care te gândești că toată lumea vrea să te omoare. Nu ai încredere în nimeni.”

Kim Kardshian a vorbit și ea deschis despre tulburarea cu care se confruntă Kanye, într-un interviu acordat revistei Vogue. Aceasta povestea anul trecut că soțul ei și-a acceptat din nou diagnosticul și că totul se afla sub control. „Cred că ne descurcăm foarte bine acum. Este un proces emoționant, cu siguranță. În acest moment, totul este foarte calm. Însă, cu siguranță, simțim apropierea unor episoade, iar acum știm cum să le gestionăm. Pentru el, tratamentul nu este tocmai o opțiune, pentru că schimbă ceea ce este. Nu mai călătorește atât de mult pe cât obișnuia, dar nu vreau să vorbesc în locul lui, pentru că nu știu ce se petrece în mintea lui”.

Nu doar decizia lui Kanye de a candida la preşedinţie a șocat publicul în ultimele zile, ci și declarațiile pe care le-a făcut ulterior într-un interviu acordat revistei Forbes. Acesta a mărturisit că nu a votat niciodată, că a fost infectat cu noul coronavirus și că e împotriva vaccinurilor, fiindcă le consideră un instrument care ne limitează accesul în Răi.

În plus, cântărețul a afirmat și că renunță să îl mai susțină pe Trump, deși s-a declarat un fan înfocat al acestuia încă din 2016.

