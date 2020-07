Kanye West susține că soția sa, Kim Kardashian, a devenit oficial miliardară

Kanye West a afirmat pe contul său de Twitter că soția sa, Kim Kardashian a devenit oficial miliardară. „Sunt foarte mândru de frumoasa mea soție, Kim Kardashian, fiindcă a devenit oficial miliardară”, a scris cântărețul. „Ai trecut printre cele mai nebune provocări, dar acum Dumnezeu strălucește asupra ta și a familiei tale. Sunt binecuvântat pentru viața noastră. Te iubim”.

Alături de acest text, Kanye a postat o poză cu mai multe legume, lucru care a stârnit un val de curiozități. Însă, Kanye este recunoscut pentru felul său excentric, așa că această postare, chiar dacă este greu de deslușit, este una tipică pentru fondatorul companiei Yeezy.

I am so proud of my beautiful wife Kim Kardashian West for officially becoming a billionaire

Youve weathered the craziest storms and now God is shining on you and our family

So blessed this is still life

So I made you this still life

We love you so much pic.twitter.com/Vvtgzodnah

— ye (@kanyewest) June 30, 2020