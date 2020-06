Kylie Jenner, în mijlocul unei controverse: Este sau nu cea mai tânără miliardară self-made?

Kylie Jenner, celebra protagonistă a numeroase reality show-uri și antreprenoare în vârstă de 22 de ani, a fost eliminată de către revista Forbes din lista de miliardari.

Forbes a acuzat-o pe Kylie Jenner că a mințit pentru a „umfla” valoarea succesului afacerii sale. Ba mai mult decât atât, revista susține că familia ei a recurs la o serie de mijloace neobișnuite pentru ca vedeta să fie inclusă în topul miliardarilor.

În luna aprilie, Forbes o numea pe Kylie Jenner cea mai tânără miliardară self-made din lume. La vremea respectivă se vorbea că ea conduce o afacere în valoare de nu mai puțin de 1.2 miliarde de dolari. În 2019, Kylie a fost numită pentru prima dată cea mai tânără miliardară, aflându-se atunci pe locul 27 în topul celor mai bogate femei din America.

Așa că, Forbes a decis să o elimine pe Kylie Jenner din râvnita listă de miliardari, iar reacția ei nu a întârziat să apară. Kylie a postat pe contul său de Twitter un mesaj prin care răspunde la aceste acuzații. „Nu-mi vine să cred ceea ce citesc. Credeam că este un site serios. Tot ceea ce văd sunt o serie de declarații inexacte și ipoteze nedovedite. Nu am cerut niciodată vreun titlu și nici nu am mințit ca să ajung acolo”, a scris Kylie Jenner pe Twitter.

what am i even waking up to. i thought this was a reputable site.. all i see are a number of inaccurate statements and unproven assumptions lol. ive never asked for any title or tried to lie my way there EVER. period

— Kylie Jenner (@KylieJenner) May 29, 2020