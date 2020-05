Kylie Jenner își arată cu mândrie vergeturile, iar fanii îi laudă gestul

Kylie Jenner, care a fost recent numită cea mai tânără miliardară self-made din lume, își arată cu mândrie vergeturile pe care le are, iar asta nu poate decât să ne bucure și să ne facă să îi urmăm și noi exemplul.

Recent, antreprenoarea în vârstă de 22 de ani a publicat pe conturile sale de socializare mai multe clipuri în care este în costum de baie. În aceste clipuri, sunt vizibile și vergeturile de pe sâni și pe care Kylie le arată extrem de mândră.

Vezi această postare pe Instagram Pool day☀️ O postare distribuită de Kylie Jenner News (@kyliesnapchat) pe Mai 11, 2020 la 1:35 PDT

Iar reacțiile fanilor nu au întârziat să apară, aceștia exprimându-și admirația și aprecierea față de ea.

@KylieJenner showing her boobs stretch marks and having no issue with it!!! ♥️♥️ you go girl — fer (@kylieIands) May 11, 2020

Kylie Jenner showing off her stretch marks unapologetically is growth. pic.twitter.com/ecnWRHErPs — ♡ Sofia♡ (@HiddlesWhore1) May 12, 2020

just saw stretch marks on Kylies boobs and idk why but i loved it.♥️♥️ — mwedzi. (@waduhh_x) May 11, 2020

Knowing that Kylie has stretch marks on her boobs and is okay with them kinda makes me okay with my own — Lang Lang (@LerangAAK) May 12, 2020

I finally like a normal human after seeing that @KylieJenner also has boob stretch marks! pic.twitter.com/3moyCCznCd — Rosa (@ladybee_89) May 11, 2020

Kylie showing her stretch marks on IG stories. Thats a nice change for the Kardashian/Jenner family. — Kiwanie Navarro (@kiwaniee) May 11, 2020

if @KylieJenner can have stretch marks on her boobs then i can them too. #selflove — sabrina parker (@parkersabrina12) May 12, 2020

Did miss Kylie Jenner just post an Instagram story showing her boob stretch marks to her millions of followers??????? Yes she DID!!!!! — (@ipurpleheart) May 12, 2020

Chiar dacă unii dintre fanii ei au fost surprinși că a avut curajul să își arate vergeturile, nu este pentru prima dată când Kylie Jenner vorbește deschis despre asta. În octombrie 2019, Kylie declara că nu își dorește să le îndepărteze. „Nu am scăpat de ele [de vergeturi], dar le accept ca pe un cadou de la Stormi”, spunea Kylie la acea vreme.

În luna martie, Kylie Jenner și partenerul ei, Travis Scott, s-au împăcat, după ce în octombrie 2019 mai multe surse dezvăluiau că ei s-au despărțit, după doi ani de relație.

Kylie Jenner a devenit mama unei fetițe, pe care o cheamă Stormi, pe 1 februarie 2018, la vârsta de 20 de ani. Tatăl fetiței și partenerul lui Kylie, Travis Scott, este un rapper destul de cunoscut. Ea și-a ascuns sarcina, anunțând că va deveni mamă abia în ultima lună de sarcină.

Foto: Instagram

