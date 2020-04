Kylie Jenner este, pentru al doilea an consecutiv, cea mai tânără miliardară self-made din lume

Zilele trecute, revista Forbes a publicat lista anuală a celor mai bogate persoane din lume. Și, cum mulți se așteptau deja, Kylie Jenner este din nou prezentă în clasament.

La doar 22 de ani, vedeta reality-show-ului Keeping Up With the Kardashians, conduce o afacere în valoare de nu mai puțin de 1.2 miliarde de dolari. În luna noiembrie a anului trecut, vedeta a vândut 51% din acțiunile pe care le deținea la Kylie Cosmetics companiei Coty Inc.. Această tranzacție i-a adus lui Kylie 600 de milioane de dolari.

„Nu mă așteptăm. Nu pot să prezic viitorul. Dar mă bucură recunoașterea pe care am primit-o”, spunea Kylie într-un interviu pentru revista Forbes.

Vedeta a ajuns pentru prima oară în topul Forbes în 2019, iar de atunci afacerea sa a continuat să se dezvolte vertiginos. A colaborat cu sora ei, Kim Kardashian pentru gama KKW Fragrance, iar apoi a creat o altă gamă, dedicată îngrijirii pielii, numită Kylie Skin. Deși lansează periodic colecții noi de produse de înfrumusețare, aceasta declara că cea dedicată fiicei sale, Stormi Webster, ii este cea mai dragă. „Am așteptat acest moment din ziua în care am aflat că sunt însărcinată. O colecție întreagă dedicată frumoasei mele fiice”.

Kris Jener, mama sa, este extrem de mândră de realizările ei, declarând anul trecut într-un interviu pentru CNBC că „a făcut singură toți banii. A început cu propriile economii”. Aceasta spunea că fiica sa a muncit foarte mult pentru a-și consolida brand-ul. „A fost ideea ei. Este incredibil ce a făcut și cum ne-a arătat și nouă să facem asta. Peste 20 de ani se vede făcând asta și poate va lăsa compania moștenire fiicei ei”.

Kylie este însă extrem de implicată și în acțiunile caritabile. Recent, aceasta a donat un milion de dolari pentru a susține persoanele afectate de pandemia de coronavirus. Același lucru l-a făcut și anul trecut, în timpul incendiilor din Australia, când a donat un alt milion de dolari.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

