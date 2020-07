Kanye West face o serie de declarații șocante: a fost infectat cu noul coronavirus, este împotriva vaccinurilor și nu îl mai susține pe Donald Trump

În urmă cu câteva zile, Kanye West și-a anunțat candidatura la președinția Statelor Unite. Credeam că nimic nu ne mai poate surprinde când vine vorba de excentricul cântăreț, dar iată că ne-am înșelat. Într-un interviu pe care l-a acordat revistei Forbes, Kanye a făcut o sumedenie de afirmații șocate: nu a votat niciodată, a fost infectat cu noul coronavirus și e împotriva vaccinurilor, fiindcă le consideră un instrument care ne limitează accesul în Rai.

„Motivul pentru care acum m-am înregistrat pentru prima oară să votez este că mi-a fost frică. Mi s-a spus că, dacă o să îl votez pe Trump, cariera mea în muzică va lua sfârșit. Am fost amenințat să susțin un singur partid. Am fost amenințat ca vedetă să susțin un singur partid. Am fost amenințat ca bărbat de culoare să susțin Partidul Democratic', a declarat Kanye în timpul interviului.

Deși nu a votat niciodată până acum și încă nu și-a înregistrat în mod oficial candidatura, cântărețul pare să aibă totuși un plan. Se bazează pe suportul soției sale, Kim Kardashian și al lui Elon Musk. CEO companiei Tesla a făcut public faptul că îl susține pe Kanye într-o postare pe Twitter, și mai mult decât atât, relația dintre cei doi pare extrem de apropiată. „Vorbim despre asta de ani de zile. I-am propus să conducă programul spațial”, a declarat Kanye.

Cum în curând va avea loc lansarea albumului său, God’s Country, nu puțini au fost de părere că întregul demers al lui Kanye este doar o strategie de marketing și o modalitate de a atrage atenția publicului. Însă, miliardarul neagă acest fapt, subliniind chiar că „o să ofer albumul gratuit”.

Dincolo de aspirațiile sale politice, Kanye a mărturisit și că a fost infectat cu noul coronavirus în luna februarie, dar că a reușit să treacă peste această perioadă neavând nevoie de spitalizare. „Aveam senzația de frig, tremuram, dar făceam dușuri fierbinți și mă uităm la video-uri care îmi arătau ce să fac ca să trec peste asta. Îmi aduc aminte că cineva mi-a spus că Drake e infectat cu coronavirus, iar răspunsul meu a fost: ‘Nu are cum să ii fie mai rău lui Drake decât îmi e mie'”, a spus Kanye. Cu toate astea, Drake a anunțat în luna martie că rezultatul analizelor a ieșit negativ și că nu a suferit de Covid-19.

West a afirmat și că este împotriva vaccinurilor și că nu este sigur că aceasta este modalitatea potrivită de a combate pandemia de coronavirus. „Mulți dintre copiii noștri sunt vaccinați și apoi paralizează. Când oamenii spun că metoda de a învinge Covid-19 este cu un vaccin, pe mine mă face să fiu foarte precaut. Vor să instaleze cip-uri în noi, vor să ne facă o grămadă de lucruri, ca să nu putem trece de poarta Raiului”.

Legat de candidatura sa la președinție, Kanye a mai adăugat și că numele partidului său va fi Birthday Party, că sloganul campaniei va fi YES!, iar că, în cazul în care va câștiga, îl va numi vicepreședinte pe Michelle Tidball, un preot din Wyoming.

Deși a fost un fan înfocat a lui Trump din 2016 până în prezent, Kanye spune că acum renunță la șapca roșie, elementul de referință al campaniei lui Donald Trump, „Make America Great Again”.

