Paris Hilton și alte celebrități și-au anunțat candidatura la președinția SUA ca reacție la anunțul lui Kanye West

„Acum trebuie să ne respectăm promisiunea făcută Americii, având încredere în Dumnezeu, unificându-ne viziunea şi construindu-ne viitorul. Eu candidez pentru preşedinţia Statelor Unite ale Americii.” Așa suna mesajul cu care rapperul Kanye West și-a anunțat zilele trecute pe Twitter candidatura la președinția Statelor Unite. Nu a trecut mult timp până când alte celebrități au început să-l ironizeze.

Paris Hilton a postat pe Twitter „Paris președinte” și la scurtă vreme mii de oameni au apreciat și redistribuit postarea. Iar sloganul ei pentru candidatură nu sună rău deloc: „Make America Hot Again”. Planurile ei? Printre altele, să vopsească în roz Casa Albă. Pe posterul ei de campanie stă scris „Paris for President” cu font-ul folosit la produsele Barbie, iar acesta o arată pe Paris Hilton într-o fustă scurtă roz de satin și ținând un chihuahua în brațe. Partea mai puțin amuzantă este că lucrurile spuse de Paris Hilton la mișto nu sunt destul de departe de ce ar face Kanye dacă chiar ar ajunge președintele SUA.

#PresidentParis ✨💕👸🏼💕✨ I like the sound of that.😉 #ThatsHot 🔥 #MakeAmericaHotAgain 🇺🇸 pic.twitter.com/ClH1BBVdy0

— Paris Hilton (@ParisHilton) July 5, 2020