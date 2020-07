Reacția lui Kim Kardashian după ce Kanye West a anunțat că va candida la președinția SUA

Kanye West a anunțat ieri pe Twitter (unde altundeva?) că va candida anul acesta la alegerile prezidențiale din Statele Unite ale Americii. Mesajul său a fost următorul: „Acum trebuie să ne respectăm promisiunea făcută Americii, având încredere în Dumnezeu, unificându-ne viziunea şi construindu-ne viitorul. Eu candidez pentru preşedinţia Statelor Unite ale Americii.”

Deși ar putea părea șocant, anunțul lui Kanye West nu vine chiar de nicăieri. Zvonurile despre o posibilă candidatură au circulat în trecut și în plus, acesta a fost mult mai implicat în politică în ultimul an. În plus, rapperul a mai vorbit despre asta și 2014, când a acceptat Michael Jackson Video Vanguard Award din cadrul MTV Video Music Awards. Ulterior, a spus că se gândeşte serios să candideze, dar abia în 2024.

Kanye West nu a avut niciodată vreo problemă în a-și arăta susținerea față de actualul președinte, Donald Trump. Acesta a purtat o șapcă cu mesajul de campanie al lui Trump (Make America Great Again) și a avut chiar și o vizită la Biroul Oval împreună cu soția sa, Kim Kardashian.

Kim a răspuns imediat la anunțul făcut de soțul său, repostând tweet-ul său, împreună cu un emoji cu steagul SUA.

Rapperul miliardar nu a dat însă mai multe detalii despre cum s-ar putea întâmpla acest lucru și dacă a început demersurile necesare. Postarea de pe Twitter a fost acompaniată de steagul SUA și hashtag-ul #2020VISION și vine cu doar patru luni înainte de deschiderea secțiilor de vot. Alegerile vor avea loc pe 3 noiembrie, dar încă nu se știe dacă Kanye West și-a înregistrat candidatura pentru a apărea pe buletinele de vot. Anunțul ar putea să aibă legătură cu lansarea noului său album, God’s Country.

Un alt miliardar, Elon Musk, și-a arătat sprijinul pentru eventuala candidatură al lui Kanye.

Citește și:

Mădălina Ghenea are răspunsul perfect pentru cei care o întreabă de ce nu se căsătorește

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro