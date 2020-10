Cadoul emoționant pe care Kanye West i l-a dăruit soției sale, Kim Kardashian, cu ocazia zilei sale de naștere

Bijuterii, acțiuni, case, buchete imense de flori, sunt doar câteva dintre cadourile pe care Kanye West i le-a dăruit de-a lungul timpului soției sale. Deși părea că artistul nu o mai poate impresiona cu nimic pe Kim, iată că surpriza pe care acesta i-a pregătit-o cu ocazia zilei sale de naștere, a depășit cu mult imaginația tuturor: o hologramă a lui Robert Kardashian, tatăl lui Kim.

Vedeta reality show-ului Keeping Up With the Kardashians a postat pe contul său de Instagram un clip video în care putem vedea o hologramă extrem de reală a tatălui său, care îi transmite un mesaj emoționant. „Continuă tot ceea ce faci, Kimberly. Ești un suflet frumos. Vreau să știi că sunt foarte mândru de tine și că sunt mereu alături de tine”, a fost o parte din mesajul transmis.

Kim Kardashian mărturisește că a fost o surpriză extrem de emoționantă, atât pentru ea, cât și pentru familia sa, pe care nu o vor uita niciodată. „E atât de reală și ne-am uitat la ea de nenumărate ori, cu lacrimi în ochi și plini de emoție. Nu pot descrie ce înseamnă asta pentru mine, pentru surorile mele, fratele meu, mama mea și prietenii noștri apropiați. Îți mulțumesc mult Kanye pentru această amintire care va dura toată viața”, a scris Kim în descrierea video-ului.

Kim a dorit ca anul acesta să își sărbătorească ziua de naștere alături de familie și de prietenii apropiați. Așa că, a invitat peste 40 de persoane pe o insulă exotică. Toți invitații au zburat cu un avion privat până la destinație și au fost nevoiți să stea în carantină timp de două săptămâni înainte de marele eveniment. În plus, Kim a mărturisit și că au făcut mai multe teste pentru a depista dacă sunt infectați cu noul coronavirus.

Postarea pe care Kim Kardashian a făcut-o cu această ocazie a stârnit un val de acuze și de nemulțumiri. Oamenii s-au arătat deranjați de postarea vedetei, reamintindu-i că întreaga populație trece printr-o criză atât sanitară, cât și economică, ce a dus la moartea a peste un milion de oameni, dar și la pierderea a milioane de locuri de muncă.

„40 de ani și mă simt umilă și binecuvântată. Sunt recunoscătoare pentru fiecare zi, mai ales în această perioadă, care ne reamintește care sunt lucrurile care contează cu adevărat. Nu am putut să mă gândesc la un mod mai bun de a-mi petrece ziua de naștere în acest an, decât acela de a fi alături de oamenii care m-au ajutat să devin femeia care sunt astăzi. Înainte de COVID, cred că niciunul dintre noi nu aprecia cu adevărat simplul lux de a putea călători și de a fi alături de familie și prieteni într-un mediu sigur„, a scris Kim Kardashian.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

