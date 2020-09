Show-ul „Keeping Up with the Kardashians” a ajuns la final. Anunțul făcut de Kim Kardashian

Kim Kardashian a anunțat public finalul reality show-ului Keeping Up with the Kardashians pe rețelele sale de socializare. Ultimul sezon va fi difuzat la începutul anului 2021.

„Pentru fanii noștri minunați,

Cu inimile îndurerate am luat decizia dificilă de a ne lua rămas bun de la Keeping Up with the Kardashians. După 14 ani și 20 de sezoane, sute de episoade, suntem mai mult decât recunoscători față de toți cei care ne-au urmărit de-a lungul acestor ani – atât în clipele bune, cât și în cele rele, atunci când am fost fericiți, când am plâns. Vom prețui pentru totdeauna amintirile minunate și oamenii pe care i-am întâlnit în tot acest timp. Mulțumesc miilor de persoane și companiilor care au fost parte din această experiență și, cel mai important, îți mulțumesc ție, Ryan Seacrest, pentru că ai crezut în noi, E! pentru că ai fost partenerul nostru și echipei noastre de producție, Bunim / Murray, care a petrecut nenumărate ore documentându-ne viețile. Ultimul sezon va avea premiera la începutul anului 2021. Fără Keeping Up with The Kardashians nu aș fi unde sunt astăzi. Sunt incredibl de recunoscătoare tuturor celor care au urmărit show-ul, care m-au susținut pe mine și pe familia mea în acești 14 ani incredibili. Acest show ne-a făcut cine suntem astăzi și vom fi datori față de toți cei care au jucat un rol în modelarea carierei noastre și schimbarea vieții noastre pentru totdeauna”, a fost mesajul transmis de Kim Kardashian.

Într-un comunicat de presă, E! transmite că „deși a fost un privilegiu absolut și le vom simți lipsa, respectăm decizia familiei de a-și trăi viața fără camerele noastre de filmat.” În comunicat se precizează că noul sezon va fi lansat pe 17 septembrie și se confirmă că sezonul final va avea premiera în 2021.

O sursă a declarat pentru ET că decizia a fost una de comun acord. Cu toate că în trecut Kourtney Kardashian și-a exprimat dorința de a părăsi show-ul și de a se concentra pe familie și alte proiecte, sursa menționează că nu a existat un motiv serios pentru care familia Kardashian-Jennfer să renunțe la show. „Nu a existat niciun motiv important pentru care familia să pună capăt reality show-ului KUWTK. A fost o decizie luată de comun acord. Și-au dorit să se preocupe mai mult de familiile lor și de proiectele viitoare, iar acest show este o slujbă care necesită foarte mult timp”, a declarat sursa.

La aflarea veștii, fanii celebrului reality show au fost extrem de triști și și-au arătat dezamăgirea prin numeroasele mesaje postate pe rețelele de socializare. Primul sezon din reality show-ul Keeping Up With The Kardashians se lansa în octombrie 2007, iar de atunci, membrii celei mai faimoase familii au trecut prin transformări incredibile. Pe lângă criticile aduse, show-ul le-a adus notorietatea de care se bucură astăzi.

