10 celebrități care au trecut prin transformări incredibile de-a lungul timpului

Cu toții avem parte de schimbări, fie că vorbim de unele legate de atitudine, perspectivă a vieții, comportament, ori chiar de aspect fizic. Dar cel mai important este să nu lăsăm aceste schimbări să ne definească, ci ele să vină natural, la momentul potrivit și să fie în conformitate cu felul nostru de a fi.

Iar când vine vorba de schimbări, inspirația principală o reprezintă vedetele de la Hollywood, care par să fie cele care dau tonul unora dintre cele mai extravagante schimbări, mai ales când vorbim de unele care au legătură cu înfățișarea. Dacă te întrebai care au fost cele mai dramatice și surprinzătoare schimbări de-a lungul timpului, iată care este selecția noastră:

1. Kylie Jenner

Când vine vorba de schimbări de look, Kylie Jenner este un exemplu în adevăratul sens al cuvântului. Și spunem asta deoarece încă din anul 2007, ea a avut parte de schimbări radicale la nivelul feței, de la injectarea cu acid hialuronic în buze, până la mărirea sânilor. Cu toate că foarte mult timp, ea nu a recunoscut faptul că și-a injectat acid hialuronic în buze și le-a spus fanilor că buzele ei arată așa în urma unor trucuri de make-up, în cele din urmă ea a recunoscut intervenția.

2. Caitlyn Jenner

Caitlyn Jenner este un alt exemplu când vine vorba de schimbări radicale. Caitlyn a avut parte de o operație de schimbare de sex în anul 2017, procesul de tranziție începând din anul 2015. Caitlyn a scris și o carte, numită The Secrets of my Life, în care a documentat întreg parcursul ei, de la momentul în care a decis să facă tranziția, până la procesul de vindecare. Pe lângă asta, Caitlyn este și un exemplu de curaj deoarece a putut să își asume identitatea de gen pe care o are, indiferent de prejucățile care au fost asupra ei.

3. Miley Cyrus

După terminarea serialului de mare succes Hannah Montana, Miley Cyrus a trecut prin schimbări remarcabile. De la faptul că a decis să se tundă foarte scurt, a mers o perioadă îndelungată la sală, până la o schimbare în ceea ce privește traseul ei muzical, ea a fost un exemplu pentru milioane de tineri. Anul acesta, Miley a făcut o schimbare și în viața ei amoroasă, despărțindu-se de Liam Hemsworth. Iar dacă ne-am fi așteptat ca ea să sufere după acest episod, ea a fost și într-o relație imediat după cu Kaitlynn Carter, de care s-a despărțit la puțin timp.

4. Justin Bieber

Încă din anul 2014, Justin Bieber și-a surprins fanii după ce a decis să facă o schimbare radicală în ceea ce privește aspectul său, și anume a decis să se vopsească blond. Iar asta nu este singura schimbare pe care el a făcut-o. El a decis să își facă mai multe tatuaje și să își tonifieze corpul. El a vorbit deschis și despre o perioadă mai dificilă prin care a trecut, și anume aceea când s-a confruntat cu depresia și consumul de droguri.

5. Nicki Minaj

Cântăreața Nicki Minaj este recunoscută datorită intervențiilor sale chirurgicale. De la mărirea buzelor și a sânilor, până la implanturi fesiere, schimbarea este una extrem de vizibilă în cazul lui Nicki Minaj. Iar dacă tot vorbim de schimbări, anul acesta Nicki Minaj a decis să se retragă din industria muzicală, dorindu-și să se dedice mult mai mult familiei.

6. Kate Hudson

Kate Hudson este adepta schimbărilor destul de drastice, iar dovadă stă faptul că în anul 2018 ea a decis să se radă în cap. Însă, ea a făcut acest lucru deoarece a fost nevoită pentru un rol dintr-un film. Ea a reușit să își surprindă fanii, dar totodată a fost și mândră de schimbarea pe care a făcut-o, postând nenumărate fotografii pe rețelele de socializare.

7. Macaulay Culkin

În mod cert, Macaulay Culkin este un alt exemplu în ceea ce privește schimbările radicale. De la simpaticul tânăr din celebra și de succes serie Home Alone, Macaulay Culkin s-a transformat într-un bărbat care a avut parte de mai multe greutăți. Iar printre ele se numără consumul de excesiv de alcool și droguri, dar și lupta cu depresia. De-a lungul timpului, el a fost la mai multe clinici de dezintoxicare.

8. Zac Efron

Zac Efron a fost idolul mai multor adolecenți datorită rolului său din High School Musical. Odată cu terminarea acestuia, el a mai jucat și în alte filme și a decis că ar trebui să facă o schimbare în ceea ce privește aspectul fizic. Astfel că, el a început să meargă tot mai des la sală, împărtășind cu fanii lui și dieta pe care a urmat-o: „9 zile fără carbohidrați, 0 zahăr. Doar legume organice, proteine și verdețuri.”

9. Oprah Winfrey

Cu siguranță, Oprah Winfrey este un exemplu de curaj și de voință când vine vorba de aspectul fizic. Și spunem asta deoarece în anul 2008, ea cântărea 91 de kilograme. În 11 luni, ea a reușit performanța de a slăbi 41 de kilograme. Ea a dezvăluit faptul că avea trei mese principale pe zi și două gustări, crescând numărul de calorii, lucru care a ajutat-o la arderea grăsimilor. Pe lângă asta, ea a făcut și antrenamente în fiecare dimineață.

10. Madonna

Madonna este o legendă a muzicii pop, iar ea a reprezentat o sursă de inspirație pentru foarte multe femei. De-a lungul carierei, ea a trecut prin foarte multe schimbări mai look, iar cea mai dramatică a fost cea când a decis să se vopsească brunetă. La începutul anului, ea și-a surprins fanii după ce a postat pe contul său de Instagram o fotografie cu ea tunsă scurt și brunetă.

Citește și:

10 momente în care celebritățile au ieșit din tiparul lor vestimentar

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro