Cearta dintre Kim Kardashian și sora ei, Kourtney, a devenit violentă și a fost surprinsă în imagini

Kendall Jenner nu a exagerat cu nimic atunci când a spus că, în noul sezon al show-ului reality Keeping Up With the Kardashians, lucrurile vor deveni destul de nebunești între Kourtney și Kim Kardashian.

Într-un nou trailer dat publicității de E!, fanii emisiunii pot vedea câteva secvențe surprinzătoare cu Kourtney și Kim Kardashian, iar cearta lor a devenit, de această dată, una … fizică. Kourtney apare în clip aruncând cu o sticlă de apă către Kim, iar aceasta îi răspunde cu.. un pumn. „Nu mai îndrăzni vreodată să îmi faci asta”, apare Kim spunând.

Însă fanii celor două nu trebuie să își facă probleme pentru că relația dintre cele două surori se va îmbunătăți pe parcursul sezonului, așa cum chiar Kim a povestit atunci când a fost invitată în emisiunea lui Ellen DeGeneres.

„Eu și Kourtney am mers împreună în Japonia. Am petrecut mult timp vorbind și ascultându-ne una pe cealaltă. Într-adevăr la începutul sezonului 18 lucrurile stau foarte rău, însă se schimbă în bine pe parcurs pentru că noi am discutat despre toate lucrurile și am ajuns la o înțelegere”, a povestit Kim.

Mezina familiei, Kendall Jenner, a spus luna trecută că sora ei, Kourtney, nu a părăsit complet show-ul, ci doar a decis să aibă mai puține apariții. „Kourtney are unele limite, ceea ce este de înțeles. Nici eu nu las ca întreaga mea viață să fie prezentată în show, însă Kourtney a permis până acum ca unele aspecte din viața ei personală să fie prezentate publicului și este de înțeles că vrea o schimbare. Să spunem doar că lucrurile vor deveni mai nebunești înainte de a se îmbunătăți și chiar sunt unele lucruri ciudate care vor avea loc”, a mai spus Kendall.

