Amber Rose, fosta iubită a lui Kanye West, îl acuză pe cântăreț că o hărțuiește de zece ani

Amber Rose și Kanye West au format un cuplu timp de doi ani, din 2008 și până în 2010. Chiar dacă au trecut zece ani de la despărțire, se pare că artistul încă îi adresează cuvinte jignitoare fostei sale iubite.

Unul dintre cele mai faimoase astfel de episoade s-a întâmplat în 2015, când Kanye a declarat că a trebuit să facă 30 de dușuri după ce a fost împreună cu Amber.

Invitată în cadrul unei emisiuni de pe canalul de Youtube No Jumper, aceasta a vorbit despre relația cu Kanye West și multiplele jigniri pe care acesta i le-a adus. Amber a declarat că nu își dorește să se răzbune pe celebrul artist, în ciuda tuturor lucrurilor negative pe care le-a avut de spus la adresa ei.

„Am trecut peste. Sunt fericită. Am un soț minunat. Am doi copii frumoși. Nu te deranjez. Nu vorbesc despre tine. Evident că mai este amintit în anumite interviuri fiindcă în mare parte celebritatea mea i se datorează lui. Încerc să menționez asta în interviuri și să nu o ascund, dar în același timp… lasă-mă în pace”, a mărturisit Amber.

De asemenea, aceasta a precizat și că soțul lui Kim Kardashian este singurul bărbat din viața ei cu care a avut o relație și care face declarații negative la adresa ei.

„Sunt o persoană plină de compasiune. De aceea oamenii mă iubesc. Niciunul dintre bărbații cu care am avut o relație nu a avut ceva rău de spus despre mine, mai puțin el. Pentru că am plecat. Suntem două persoane extrem de diferite. Nu semăn cu el absolut deloc. Nu mă mai gândesc la el. E doar un bărbat cu care am avut o relație acum zece ani. Din partea mea nu mai există nicio conexiune.”

Amber a mai declarat și că i-au fost oferiți bani pentru a dezvălui detalii despre relația lor, însă că a refuzat de fiecare dată. „Nu vrea să fac bani din genul ăsta de lucruri. Nu m-ar face fericită.”

Mai mult decât atât, aceasta a precizat că cel mai recent incident a avut loc în timpul campaniei sale electorale, când Kanye a numit-o „prostituată.”

Foto: Shutterstock

