Kanye West continuă să șocheze fanii: și-a aruncat în vasul de toaletă Premiul Grammy și a urinat pe el

Controversatul Kanye West pare că este într-un război cu industria muzicală și bineînțeles că nu a făcut un secret din asta, ci a început o avalanșă de tweet-uri (100 într-o singură oră) care a culminat cu un video în care aruncă Premiul Grammy în toaletă, după care urinează pe el. Mesajul lui? „Trust me…I WON’T STOP.”

Trust me … I WONT STOP pic.twitter.com/RmVkqrSa4F — ye (@kanyewest) September 16, 2020

Într-un tweet pe care l-a șters între timp, Kanye West a anunțat că nu va mai lansa muzică nouă până la terminarea contractelor deja existente. Mai târziu a comparat industria muzicală cu sclavia și a vorbit despre presupusele zece contracte pe care le-ar avea cu compania Universal.

I wonder if Universal gonna call me … I promise I have more ideas … I will not stop I PROMISE YOU ON GOD — ye (@kanyewest) September 16, 2020

Bineînțeles că video-ul cu pricina nu a putut fi ignorat cu ușurință. Compozitoarea Diane Warren a declarat despre acest lucru următoarele: „Premiul ăsta ți-a fost oferit de către colegii tăi de industrie din respect pentru munca ta iar tu literalmente urinezi pe ei. Am câștigat un premiu Grammy și sunt foarte recunoscătoare și umilă pentru că am fost considerată demnă de el.

Kanye West i-a invocat într-un tweet pe Bono, Drake, Kendrick Lamar și chiar și pe inamica sa veche, Taylor Swift, spunând „avem nevoie de voi acuuuuuum” și „TOȚI MUZICIENII VOR FI LIBERI.”

Bono can I get a retweet Love you Paul can I get a retweet love you Drake Kendrick even Taylor We need you right noooooow ⛷ — ye (@kanyewest) September 16, 2020

ALL THE MUSICIANS WILL BE FREE — ye (@kanyewest) September 16, 2020

Problema lui Kanye, așa cum a mai enunțat-o în trecut, este cu structurile industriei muzicale și cu faptul că artiștii sunt lipsiți de putere, pentru că label-urile le dețin toată munca.

Kanye West a fost nominalizat la 69 de premii Grammy, câștigând 21 dintre acestea. Cântărețul a fost diagnosticat cu tulburare bipolară, iar comportamentul său ciudat și imprevizibil i-a îngrijorat pe mulți. Printre postările sale controversate din ultima vreme includ o declarație prin care spune că va candida la președinția Statelor Unite și una că va divorța de Kim Kardashian.

