Kris Jenner ar fi cea care a oprit filmările show-ului KUWTK din cauza comportamentului lui Kanye West

Keeping Up With the Kardashians se apropie de final. După 20 de sezoane, faimosul reality show va opri filmările. Deși membrii familiei Kardashian-Jenner afirmă că nu își mai doresc să continue proiectul fiindcă s-au săturat de el, surse apropiate ale acestora au declarat pentru The Sun că motivul real nu ar fi acesta.

Se pare că Momager-ul, Kris Jenner, ar fi decis să pună capăt show-ului din teama ca brand-ul Kardashian să nu fie afectat de comportamentul lui Kanye West. În ultimele luni, Kanye s-a aflat în permanență în atenția publicului. Fie că și-a anunțat candidatura la președinția SUA, că și-a declarat înverșunarea vizavi de vaccinurile împotriva noului coronavirus sau că a afirmat că nu îl mai susține pe Donald Trump, rapper-ul a ocupat prima pagină a tabloidelor. Comportamentul său imprevizibil, cauzat de tulburarea bipolară cu care se confruntă, ar fi făcut-o pe Kris să ia această decizie.

Însă, alte surse susțin că aceste afirmații nu sunt adevărate. Într-un interviu acordat publicației Page Six, una dintre aceste surse a declarat că „starea de sănătate mintală a lui Kanye nu a avut nici un rol în decizia de a anula show-ul”.

Căsătoria dintre Kanye West și Kim Kardashian a trecut prin momente dificile pe parcursul verii după ce rapper-ul în vârstă de 43 de ani a dezvăluit public detalii personale despre familia lui și despre relația cu soția lui în vârstă de 39 de ani.

„Kim este în continuare extrem de răbdătoare și înțelegătoare cu privire la dorința lui Kanye de a candida la președinția SUA”, a precizat o sursa pentru People. „Ea își dorește doar ca următoarele luni să treacă mai repede și mai în liniște. Kim încearcă să stea mai retrasă în timp ce Kanye face ceea ce îl face fericit”, a concluzionat sursa.

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro