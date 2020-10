Kim Kardashian a împlinit 40 de ani, iar Kanye West i-a făcut o declarație de dragoste specială

Kim Kardashian a împlinit ieri, pe 21 octombrie, vârsta de 40 de ani, iar cu această ocazie soțul ei, Kanye West, a ținut să îi transmită public un mesaj prin care își arată afecțiunea față de ea.

„La mulți ani pentru cea de-a 40-a aniversare!!! Te iubesc atât de mult”, a scris Kanye West pe Twitter. Alături de descrierea emoționantă, Kanye West a împărtășit cu urmăritorii săi o fotografie de când a cerut-o în căsătorie pe Kim, în anul 2013. La momentul respectiv, rapper-ul a închiriat stadionul de baseball AT&T Park din San Francisco.

Been doing empty stadiums Happy 40th birthday!!! I love you so much pic.twitter.com/dCgHhzP2J8

— ye (@kanyewest) October 21, 2020