Kim Kardashian a plâns amintindu-și de momentul în care a fost jefuită la Paris și a făcut o serie de dezvăluiri

Pe 3 octombrie 2016, Kim Kardashian a fost jefuită la Paris în timpul unei vizite pentru Săptămâna Modei. Aceasta a fost atacată și ținută ostatică de un grup de hoți care au furat bijuterii în valoare de 6.7 milioane de dolari și un inel în valoare de 4.5 milioane de dolari. Aceasta s-a întors în Statele Unite imediat dupa nefericita întâmplare și a preferat să nu se mai afișeze public o perioadă.

Kim Kardashian a vorbit despre acest eveniment în cadrul unui nou episod al miniseriei My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman, care va apărea pe 21 octombrie. Aceasta a povestit că și-a adus cu ea toate bijuteriile pentru Săptămâna Modei, ceea ce nu face de obicei. Cu o săptămână înainte, ea menționase în social media un inel cumpărat de soțul ei, Kanye West.

În timp ce rememora acele clipe, Kim Kardashian a izbucnit în plâns: „Nu știu de ce plâng, doar am mai vorbit despre asta…Mi-am spus: OK, urmează să fiu violată. Asta se va întâmpla, pregătește-te. Apoi m-a legat cu cătușe și mi-a pus bandă adezivă la gură la ochi.” Apoi, Kim Kardashian și-a șters lacrimile și a spus că, exceptând această sesiune de plâns, e complet bine.

Kim Kardashian a spus că jaful a făcut-o extrem de paranoică și că timp de un an, casa ei a fost împânzită de gărzi de corp. După ce hoții au fost prinși, Kim a aflat că hoții plănuiau să o jefuiască cu doi ani înainte. Un an după, Kim Kardashian a revenit la Paris pentru a-și însoți soțul la Săptămâna Modei, deși spusese la un moment dat în Keeping Up With the Kardashians că se va întoarce la Paris „în 5, 6, 7 sau poate chiar 10 ani”, arătând cât de mult a traumatizat-o experiența.

Citește și:

Fanii lui Matthew McConnaughey sunt revoltați după ce acesta a oferit niște detalii intime despre moartea tatălui său

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro