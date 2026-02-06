Ringier Media Switzerland achiziționează AdUnit: Extindere strategică a comercializării publicității regionale și digitale la Ringier Advertising

Ringier Media Switzerland (RMS) va achiziționa compania AdUnit, până acum o subsidiară a Goldbach Group, parte a TX Group, începând cu data de 1 martie 2026. Soluția software AdUnit, destinată agențiilor, publisherilor, rețelelor de vânzări și IMM-urilor, reprezintă o completare ideală pentru Ringier Advertising. Aceasta facilitează accesul la medii publicitare elvețiene de înaltă calitate și va face procesul de rezervare și mai simplu și mai intuitiv în viitor, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii.

În cadrul tranzacției, cei 11 angajați ai AdUnit vor fi integrați în Ringier Advertising, divizia de comercializare a RMS, condusă de Thomas Passen.

Ladina Heimgartner, CEO Ringier Media Switzerland, a declarat: „Ringier Media Switzerland și Ringier Advertising au avut un an de succes în 2025 alături de clienții lor din publicitate. Această creștere se bazează pe branduri jurnalistice puternice, pe un nivel ridicat de credibilitate în rândul cititorilor și pe o viziune comună de extindere atât a produselor publicitare clasice, cât și a celor inovatoare. Dorim să ne valorificăm punctele forte și să creștem constant, în linie cu strategia noastră. Alăturarea AdUnit familiei RMS reprezintă un nou pas în această direcție.”

La rândul său, Thomas Passen, Managing Director Ringier Advertising, a subliniat: „AdUnit completează în mod firesc această strategie prin tehnologia sa testată, expertiza operațională și baza solidă de clienți. Platforma permite livrarea eficientă, scalabilă și sigură a publicității regionale din punct de vedere al brandului. În același timp, aceasta poate fi conectată direct cu inițiativele existente ale RMS, precum soluțiile din zona Digital Out of Home, cum este Livesystems. Obiectivul este obținerea unui impact publicitar acolo unde este relevant pentru clienți: local, precis și integrat.”

Continuitate pentru clienți

Pentru clienții existenți ai AdUnit, nu se schimbă nimic. Persoanele de contact, serviciile oferite și campaniile aflate în desfășurare vor rămâne neschimbate. Începând cu 1 martie 2026, echipa și tehnologia AdUnit vor fi reunite sub umbrela RMS și integrate în Ringier Advertising, de la instrumentul de rezervare până la inventar. Dezvoltarea, operarea și îmbunătățirea ulterioară a platformei vor avea loc în Elveția.

AdUnit Booking Tool, integrat în Ringier Advertising

Instrumentul de rezervare AdUnit funcționează ca un „one-stop-shop” pentru agenții și advertiseri, fie pentru auto-rezervare, fie ca serviciu gestionat. Acesta oferă acces la întregul inventar RMS Elveția, precum și la canale digitale externe relevante, cum ar fi YouTube, TikTok, Meta sau LinkedIn. Oferta este completată de DOOH, audio și CTV.

Interfața unitară simplifică procesul de rezervare și accelerează fluxurile de lucru. Raportarea complet automatizată, facturarea cross-channel („o campanie, o factură”) și strategia multi-DSP reduc semnificativ efortul administrativ și cresc eficiența atât pentru clienți, cât și pentru specialiștii în marketing.

Un semnal clar pe piața publicității digitale

Prin achiziția AdUnit, Ringier Media Switzerland transmite un mesaj ferm: susținere pentru integrare, consolidarea puterii regionale pe piața publicității digitale și extinderea direcționată a propriului lanț de valoare de-a lungul întregului proces de comercializare.

foto: Arhiva

