Kira Hagi, mesaj special pentru tatăl ei. Gheorghe Hagi a împlinit 61 de ani

Pe 5 februarie 2026, Gheorghe Hagi a sărbătorit un moment special: a împlinit 61 de ani. „Regele fotbalului românesc” se bucură de o familie frumoasă și menține o legătură strânsă cu copiii săi. Kira Hagi a împărtășit cu urmăritorii săi câteva fotografii emoționante alături de tatăl ei.

Kira Hagi, mesaj special pentru tatăl ei

Pentru ziua sa de naștere, Gheorghe Hagi a primit o mulțime de mesaje și urări, dar una dintre cele mai frumoase vine din partea fiicei sale. Kira Hagi a publicat imagini din diferite momente din viața lor, inclusiv unele mai vechi și cadre de la nunta ei, care a avut loc vara trecută.

„La mulți ani, tata!”, a scris Kira Hagi pe Instagram, însoțind mesajul de fotografii în care apare alături de Hagi în ipostaze pline de emoție.

Kira Hagi și Thomas Ferfelis s-au căsătorit religios

Kira Hagi, fiica lui Gheorghe Hagi, și Thomas Ferfelis, un om de afaceri grec, s-au căsătorit duminică, 29 iunie 2025. Cununia religioasă s-a desfășurat la biserica „Sfântul Visarion” din București, iar ulterior cei doi au petrecut alături de cei peste 500 de invitați la un restaurant de pe malul lacului Cernica.

La cununia religioasă, Kira Hagi a purtat o rochie de mireasă rafinată, care avea aplicații florale și o trenă foarte lungă, semnată Oscar de la Renta din colecția Bridal 2025. Printre persoanele care au mai atras atenția la biserică s-au mai numărat Ianis Hagi, care a venit alături de soția lui, Elena. Elena Tănase a venit îmbrăcată într-o rochie galbenă. De asemenea, și părinții actriței, Gheorghe și Marilena Hagi, au fost cuprinși de emoție și au impresionat cu apariția lor la cununia religioasă. Marilena Hagi a optat pentru o rochie fluidă, albastră, cu mâneci ample. 

La biserică, Kira Hagi și Thomas Ferfelis au coborât dintr-o mașină Rolls-Royce Phantom IV, potrivit gsp.ro

Gheorghe Hagi, declarații emoționante la nunta fiicei sale

Gheorghe Hagi și soția sa, Marilena, au trăit clipe de profundă emoție în calitate de socri mici, declarându-se recunoscători și împliniți să își vadă ambii copii ajunși la maturitate, căsătoriți și fericiți. Dacă anul trecut fiul lor, Ianis, și-a unit destinul cu Elena, acum a venit rândul Kirei să îmbrace rochia de mireasă.

Cu această ocazie specială în familia lor, Gheorghe Hagi a transmis cu sinceritate starea de fericire pe care o trăiește:

„Sunt împlinit, mă simt bine și sunt fericit. Copiii au crescut, eu îmbătrânesc. Mă bucur pentru ei, fiecare își are drumul lui în viață. Să fie fericiți, să se iubească, să aibă grijă unul de altul. Ca la orice nuntă, lumea e bucuroasă, fericită, important e ca Dumnezeu să aibă grijă de ei, să fie împreună și să își facă o viață frumoasă”, a spus fostul mare fotbalist pentru Spynews.ro.

La rândul lor, părinții mirelui au fost extrem de impresionați de frumusețea momentului și de energia pozitivă care a învăluit nunta. Mama lui Thomas Ferfelis a vorbit despre cât de mult o apreciază pe Kira și cât de bucuroși sunt să o primească în familie.

